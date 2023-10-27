АМКУ оштрафував хімконцерн BASF за злиття з компанією російських олігархів 4 роки тому — Finance.ua
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АМКУ оштрафував хімконцерн BASF за злиття з компанією російських олігархів 4 роки тому

Фондовий ринок
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Антимонопольний комітет України наклав штраф на німецький хімічний концерн BASF та інвесткомпанію співвласників Альфа-Банку — LetterOne Holdings (Люксембург), за здійснення концентрації у 2019 році шляхом створення компанії Wintershall Dea (Німеччина) без отримання відповідного дозволу.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Згідно з повідомленням, регулятор ухвалив рішення оштрафувати компанію BASF та інвесткомпанію Фрідмана на суми по 25 млн грн кожну.
Йдеться про угоду, що відбулася в травні 2019 року, коли дочірнє підприємство BASF — компанія Wintershall, і компанія Deutsche Erdoel AG, що належить LetterOne, завершили процедуру злиття.
Нагадуємо:
У результаті, об'єднана компанія Wintershall DEA стала найбільшою європейською приватною нафтогазовою компанією. Вартість угоди тоді не називалася.
Wintershall Dea була партнером російського «Газпрому» в низці проєктів з видобутку вуглеводнів.
Наприкінці 2022 року вона оголосила про вихід із Росії і пов’язане з цим списання 5,3 млрд євро. У компанії пояснили це рішення діями російської влади.
На момент угоди LetterOne контролювалася російськими олігархами — співвласниками Альфа-Банку і його дочірнього Альфа-Банку Україна (нині націоналізований Сенс Банк) — Михайлом Фрідманом, Германом Ханом і Олексієм Кузьмічовим.
За матеріалами:
Економічна Правда
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