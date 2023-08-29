АМКУ дозволив українським компаніям відмовлятись від товарів міжнародних спонсорів війни — Finance.ua
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АМКУ дозволив українським компаніям відмовлятись від товарів міжнародних спонсорів війни

Казна та Політика
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АМКУ дозволив українським компаніям відмовлятись від товарів міжнародних спонсорів війни
АМКУ дозволив українським компаніям відмовлятись від товарів міжнародних спонсорів війни
Тендерна комісія Антимонопольного комітету України (АМКУ) ухвалила рішення, яким дозволила українським компаніям відмовляти підрядникам, що пропонують товари, вироблені так званими міжнародними спонсорами війни.
У липні 2023 року Золочівська сільська рада (Київська область) оголосила тендер на придбання системи відеоспостереження для захисту громадського порядку.
«Також звертаємо увагу на перелік міжнародних спонсорів війни, визначених НАЗК, з яким можна ознайомитись за посиланням, та вимагаємо утриматись від надання пропозицій від виробників, зазначених в переліку!» — було вказано у тендерній документації.
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У відповідь АМКУ отримав скаргу про обмеження прав постачальників від ТОВ «Інженіринг-аналітика», що пропонує на українському ринку товари китайського бренду Hikvision. З червня 2023 року компанія Hikvision включена до переліку «Міжнародних спонсорів війни» Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Ще раніше китайський виробник потрапив до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, який складає Федеральна комісія зі зв’язку США.
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Комісія АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель розглянула скаргу ТОВ «Інженіринг-аналітика» та відмовила у її задоволенні.
Зокрема у рішенні Комісії зазначено, що включення компанії до переліку спонсорів війни не обмежує права учасників торгів. Водночас замовники закупівель в умовах військової агресії російської федерації проти України зобов’язані враховувати відкритий перелік НАЗК у процесі прийняття рішень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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