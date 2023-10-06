АМКУ дозволив Mastercard та Visa зменшити міжбанківську комісію — Finance.ua
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АМКУ дозволив Mastercard та Visa зменшити міжбанківську комісію

Фінтех і Картки
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АМКУ дозволив Mastercard та Visa зменшити міжбанківську комісію
АМКУ дозволив Mastercard та Visa зменшити міжбанківську комісію
Антимонопольний комітет дозволив компаніям Mastercard та Visa зменшити розмір внутрішньодержавних міжбанківських комісій, що визначаються платіжною організацією платіжної системи щодо відповідних споживчих платіжних облікових реквізитів та сплачуються еквайром на користь емітента в Україні.
Про це повідомляється на сайті АМКУ.
Зазначається, що узгоджені дії зі зменшення міжбанківських комісій здійснюються відповідно до додаткової угоди № 2 в рамках Меморандуму про сприяння конкурентному платіжному ринку.
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Водночас матеріали до розгляду цього питання в Антимонопольному комітеті закрили.
«Матеріали з обмеженим доступом», — зазначили в АМКУ.
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