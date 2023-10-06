АМКУ дозволив Mastercard та Visa зменшити міжбанківську комісію — Finance.ua

АМКУ дозволив Mastercard та Visa зменшити міжбанківську комісію Сьогодні 15:48 — Фінтех і Картки

АМКУ дозволив Mastercard та Visa зменшити міжбанківську комісію

Антимонопольний комітет дозволив компаніям Mastercard та Visa зменшити розмір внутрішньодержавних міжбанківських комісій, що визначаються платіжною організацією платіжної системи щодо відповідних споживчих платіжних облікових реквізитів та сплачуються еквайром на користь емітента в Україні.

Зазначається, що узгоджені дії зі зменшення міжбанківських комісій здійснюються відповідно до додаткової угоди № 2 в рамках Меморандуму про сприяння конкурентному платіжному ринку.

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Водночас матеріали до розгляду цього питання в Антимонопольному комітеті закрили.

«Матеріали з обмеженим доступом», — зазначили в АМКУ.

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