Американський сільськогосподарський гігант вирішив покинути рф та допоміг Україні — Finance.ua
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Американський сільськогосподарський гігант вирішив покинути рф та допоміг Україні

Вчора 20:21Фондовий ринок
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Американський виробник сільськогосподарських хімікатів і насіння Corteva збирається вийти з ринку росії та допоміг Україні.
Про вихід з російського ринку повідомили у пресслужбі компанії.
Зазначається, що Corteva вже призупинила нові продажі та ініціює план припинення виробництва і підприємницької діяльності.
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«Нашими пріоритетами залишаються безпека наших співробітників і глобальна продовольча безпека. З початку цієї трагічної війни ми вжили всіх можливих заходів для підтримки та захисту наших українських колег та їхніх сімей, наших клієнтів та громад, у яких ми працюємо, у тому числі шляхом прямої та непрямої допомоги для вирішення негайних гуманітарних потреб», — наголосили в компанії.
Також в Corteva вжили заходів для забезпечення «нормального вегетаційного періоду» в Україні у 2022 році.
«Враховуючи вплив війни на глобальну продовольчу безпеку, компанія передасть насіння Україні, Африці та регіону Близького Сходу на вегетаційний сезон 2023 року», — йдеться в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: УНІАН
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