Американський сільськогосподарський гігант вирішив покинути рф та допоміг Україні — Finance.ua

Американський сільськогосподарський гігант вирішив покинути рф та допоміг Україні

Вчора 20:21 — Фондовий ринок

Американський виробник сільськогосподарських хімікатів і насіння Corteva збирається вийти з ринку росії та допоміг Україні.

Про вихід з російського ринку повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що Corteva вже призупинила нові продажі та ініціює план припинення виробництва і підприємницької діяльності.

«Нашими пріоритетами залишаються безпека наших співробітників і глобальна продовольча безпека. З початку цієї трагічної війни ми вжили всіх можливих заходів для підтримки та захисту наших українських колег та їхніх сімей, наших клієнтів та громад, у яких ми працюємо, у тому числі шляхом прямої та непрямої допомоги для вирішення негайних гуманітарних потреб», — наголосили в компанії.

Також в Corteva вжили заходів для забезпечення «нормального вегетаційного періоду» в Україні у 2022 році.

«Враховуючи вплив війни на глобальну продовольчу безпеку, компанія передасть насіння Україні, Африці та регіону Близького Сходу на вегетаційний сезон 2023 року», — йдеться в повідомленні.

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