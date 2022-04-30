Американський сільськогосподарський гігант вирішив покинути рф та допоміг Україні — Finance.ua

«Нашими пріоритетами залишаються безпека наших співробітників і глобальна продовольча безпека. З початку цієї трагічної війни ми вжили всіх можливих заходів для підтримки та захисту наших українських колег та їхніх сімей, наших клієнтів та громад, у яких ми працюємо, у тому числі шляхом прямої та непрямої допомоги для вирішення негайних гуманітарних потреб», — наголосили в компанії.
Також в Corteva вжили заходів для забезпечення «нормального вегетаційного періоду» в Україні у 2022 році.
«Враховуючи вплив війни на глобальну продовольчу безпеку, компанія передасть насіння Україні, Африці та регіону Близького Сходу на вегетаційний сезон 2023 року», — йдеться в повідомленні.