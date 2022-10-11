Американський політик витратив бюджетні «ковідні» гроші на криптовалюти — Finance.ua
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Американський політик витратив бюджетні «ковідні» гроші на криптовалюти

Фінтех і Картки
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Американський політик витратив бюджетні «ковідні» гроші на криптовалюти
Американський політик витратив бюджетні «ковідні» гроші на криптовалюти
Колишній голова округу Рей (штат Теннессі) Джордж Такер витрачав бюджетні гроші на купівлю крипти. Таку аферу він провів ще у травні 2020 та в лютому 2021.
Чиновник подав заявку на виплату компенсацій від держави через пандемійні обмеження. Гроші, отримані з бюджету ($650 000), пішли не на підтримку бізнесу, а на оборудки Такера. Він купив на них ЕТН та кілька інших криптовалют.
На суді Taкep визнав свою провину, тому отримав відносно м’яке покарання. Політик проведе за ґратами 33 місяці, а також виплатить штраф $665 600. Після відбування тюремного терміну Такер перебуватиме під наглядом наглядових служб протягом 3 років.
Такер — не єдиний шахрай, який наживався за рахунок COVID-19. Наприкінці вересня американські слідчі висунули звинувачення проти 48 осіб, а загальна сума збитків для країни склала $240 млн.
Ця група шахраїв використовувала принцип «мертвих душ». Вони створювали списки неіснуючих дітей, які нібито потребують оплати харчування, і подавали до уряду заявку.
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