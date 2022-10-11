Американський політик витратив бюджетні «ковідні» гроші на криптовалюти — Finance.ua

Американський політик витратив бюджетні «ковідні» гроші на криптовалюти
Колишній голова округу Рей (штат Теннессі) Джордж Такер витрачав бюджетні гроші на купівлю крипти. Таку аферу він провів ще у травні 2020 та в лютому 2021.
Чиновник подав заявку на виплату компенсацій від держави через пандемійні обмеження. Гроші, отримані з бюджету ($650 000), пішли не на підтримку бізнесу, а на оборудки Такера. Він купив на них ЕТН та кілька інших криптовалют.
На суді Taкep визнав свою провину, тому отримав відносно м’яке покарання. Політик проведе за ґратами 33 місяці, а також виплатить штраф $665 600. Після відбування тюремного терміну Такер перебуватиме під наглядом наглядових служб протягом 3 років.
Такер — не єдиний шахрай, який наживався за рахунок COVID-19. Наприкінці вересня американські слідчі висунули звинувачення проти 48 осіб, а загальна сума збитків для країни склала $240 млн.
Ця група шахраїв використовувала принцип «мертвих душ». Вони створювали списки неіснуючих дітей, які нібито потребують оплати харчування, і подавали до уряду заявку.
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