Американський чиновник вважає, що регулювання може знищити криптовалюти — Finance.ua
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Американський чиновник вважає, що регулювання може знищити криптовалюти

Фінтех і Картки
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Американський чиновник вважає, що регулювання може знищити криптовалюти
Американський чиновник вважає, що регулювання може знищити криптовалюти
Колишній американський чиновник вважає, що уряду спочатку необхідно вивчити нові технології, спробувати користуватися ними, а вже потім запроваджувати обмеження.
Колишній голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Джей Клейтон визнав, що єдиний формат ставлення до регулювання криптовалют у Сполучених Штатах видається недосяжною для залучених сторін. Але закликав уряд зробити перший крок назустріч.
"Щоб рухатися вперед, США необхідно перш за все використовувати ефективність, що забезпечує токенізація таких послуг, як платежі та зберігання активів у цифровій формі.
Президентська робоча група, очолювана чиновниками казначейства, повинна просунутися вперед щодо правил для стейблкоїнів, визначаючи характеристики, які роблять стабільні монети засобом платежу (подібно до грошового переказу), а не цінним папером або товаром", — зазначив чиновник.
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Крім того, вважає Клейтон, розбіжності щодо регулювання таких активів, як біткоїн (BTC), пов’язані з глобальним зростанням зацікавленності щодо криптовалют. У США немає загальнодоступних вимог щодо ліцензування, обов’язкового розкриття інформації та правил вторинної торгівлі в масштабах усього ринку, упевнений екс-держслужбовець.
Нагадаємо, стало відомо про розгляд нового закону, який може суттєво ускладнити роботу криптовалютних бірж на території США, що, безумовно, позначиться на інших локальних ринках.
За матеріалами:
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