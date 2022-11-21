Американські компанії збільшують капіталовкладення, попри можливу рецесію – WSJ — Finance.ua

Американські компанії збільшують капіталовкладення, попри можливу рецесію – WSJ Сьогодні 02:35 — Фондовий ринок

Американські компанії збільшують капіталовкладення, попри можливу рецесію – WSJ

Великі американські компанії нарощують свої витрати на капітальні проекти, збільшуючи їх до квартального рекорду, незважаючи на побоювання щодо потенційної рецесії.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними S&P Dow Jones Indices, які проаналізували дані по приблизно 90% компонентів індексу, капітальні витрати серед компаній, що входять до S&P 500, у третьому кварталі перевищать $200 млрд. Це відповідає збільшенню приблизно на 20% порівняно з минулим роком.

Витрати на такі категорії, як нерухомість, обладнання та технології, зазвичай вітаються інвесторами та розглядаються як ознака довіри з боку керівників, які намагаються розширити операції та стимулювати зростання. Але інвестори карають деякі компанії, такі як Meta Platforms Inc., які витрачають великі суми на амбітні проекти, які не мають явних переваг.

У світлі невизначеної економічної ситуації деякі інвестори кажуть, що шукають компанії, які можуть витрачати кошти на проекти, які окупляться в короткостроковій перспективі. Вони сподіваються, що ці компанії матимуть хороші можливості для збільшення частки ринку та виходу з потенційної рецесії у кращій формі, ніж їхні колеги. У той же час вони стверджують, що не готові чекати, щоб побачити, чи окупляться великі витрати, оскільки Федеральна резервна система США продовжує агресивно підвищувати процентні ставки.

Meta витратила $9,5 млрд на капітальні проекти в третьому кварталі, що є другою за величиною сумою серед компаній у S&P 500, і це більш ніж удвічі перевищує витрати роком раніше. Технологічний гігант прогнозує капітальні витрати у розмірі до $39 млрд у 2023 році.

Аналітики з Уолл-стріт на телефонній конференції Meta вимагали від керівників виправдання інвестицій, призначених на розширення можливостей штучного інтелекту. Генеральний директор Марк Цукерберг висловив упевненість, що його ініціативи винагородять акціонерів, які виявили терпіння. Наступного дня акції Meta впали на 25% до найнижчого рівня з 2016 року. Пізніше Meta звузила свій прогноз капітальних витрат на 2023 рік і оголосила про звільнення 13% своєї робочої сили. Акції зросли на 24%.

Енергетичні компанії нарощують витрати найшвидшими темпами серед груп S&P 500, кажуть у Bank of America.

За словами старшого аналітика індексів S&P Dow Jones Indices Говарда Сільверблатта, капітальні витрати зазвичай збільшуються у четвертому кварталі. Тим не менш, він вважає, що витрати можуть сповільнитися в майбутньому, як це відбувається з викупом акцій та зростанням дивідендів.

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