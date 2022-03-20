Американська продуктова компанія зупиняє найм і продажі в росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Американська продуктова компанія зупиняє найм і продажі в росії

Вчора 21:33Фондовий ринок
692
Американська продуктова компанія, яка має в Україні великий R&D-центр на більш як тисячу людей, призупиняє продажі та інвестиції в рф.
Про це йдеться у заяві компанії в LinkedIn.
"Netcracker засуджує незаконне вторгнення росії в Україну і підтримує людей, що борються за мир. Ми дуже засмучені ситуацією в Україні, і сфокусовані на безпеці своїх людей в регіоні.
Ми маємо моральний обов’язок уникати роботи в країнах, що відмовились від миру. Ми скеровуємо операції з російського ринку, і призупинили там продажі та інвестиції", — заявили в компанії.
Netcracker закриває в росії учбові центри і припиняє найм людей.
«Робота з учбовими центрами для студентів — важлива частина процесу хайрінгу для компанії: людей вчили з нуля і брали на роботу. Тепер цих центрів у рф не буде», — пише видання.
AIN.UA зазначає, що публічна заява компанії з‘явились «після осуду у бездіяльності зі сторони нинішніх та минулих співробітників, а також публічного висвітлення мовчання компанії».
За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.