Американська продуктова компанія зупиняє найм і продажі в росії — Finance.ua

Американська продуктова компанія зупиняє найм і продажі в росії
Вчора 21:33 — Фондовий ринок
Американська продуктова компанія, яка має в Україні великий R&D-центр на більш як тисячу людей, призупиняє продажі та інвестиції в рф.
Про це йдеться у заяві компанії в LinkedIn.
"Netcracker засуджує незаконне вторгнення росії в Україну і підтримує людей, що борються за мир. Ми дуже засмучені ситуацією в Україні, і сфокусовані на безпеці своїх людей в регіоні.
Ми маємо моральний обов’язок уникати роботи в країнах, що відмовились від миру. Ми скеровуємо операції з російського ринку, і призупинили там продажі та інвестиції", — заявили в компанії.
Netcracker закриває в росії учбові центри і припиняє найм людей.
«Робота з учбовими центрами для студентів — важлива частина процесу хайрінгу для компанії: людей вчили з нуля і брали на роботу. Тепер цих центрів у рф не буде», — пише видання.
AIN.UA зазначає, що публічна заява компанії з‘явились «після осуду у бездіяльності зі сторони нинішніх та минулих співробітників, а також публічного висвітлення мовчання компанії».
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