Американська корпорація Emerson Electric закриває свій бізнес у рф на тлі війни — Finance.ua
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Американська корпорація Emerson Electric закриває свій бізнес у рф на тлі війни

Вчора 22:07Фондовий ринок
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Американська інжинірингова корпорація Emerson Electric закриває свій бізнес у російській федерації.
Про це повідомляє Reuters.
«Компанія Emerson заявила, що закриє свій бізнес у росії, додавши, що вивчатиме стратегічні варіанти продажу Metran, своєї дочірньої компанії в країні», — йдеться в повідомленні.
Emerson Electric — велика інжинірингова транснаціональна корпорація, головний офіс у містечку Фергусон, штат Міссурі, (США). Входить до списку 500 найбільших компаній світу.
Metran — це російське виробниче підприємство, розташоване у Челябінську. Завод Metran забезпечує всі стадії життєвого циклу продукції: розробку, виготовлення, технічну підтримку, продаж, сервісне обслуговування та навчання замовників.
За матеріалами: УНІАН
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