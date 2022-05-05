Американська корпорація Emerson Electric закриває свій бізнес у рф на тлі війни — Finance.ua

Американська корпорація Emerson Electric закриває свій бізнес у рф на тлі війни

Вчора 22:07 — Фондовий ринок

Американська інжинірингова корпорація Emerson Electric закриває свій бізнес у російській федерації.

Про це повідомляє Reuters

«Компанія Emerson заявила, що закриє свій бізнес у росії, додавши, що вивчатиме стратегічні варіанти продажу Metran, своєї дочірньої компанії в країні», — йдеться в повідомленні.

Emerson Electric — велика інжинірингова транснаціональна корпорація, головний офіс у містечку Фергусон, штат Міссурі, (США). Входить до списку 500 найбільших компаній світу.

Metran — це російське виробниче підприємство, розташоване у Челябінську. Завод Metran забезпечує всі стадії життєвого циклу продукції: розробку, виготовлення, технічну підтримку, продаж, сервісне обслуговування та навчання замовників.

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