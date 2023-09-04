Американці представили новий кросовер, здатний проїжджати на електротязі майже 600 км (фото) — Finance.ua

Американці представили новий кросовер, здатний проїжджати на електротязі майже 600 км (фото) 04.09.2023, 00:49 — Технології&Авто

Американська компанія Fisker оголосила про вихід новинки — електричного міського кросовера Fisker PEAR вартістю від 29 900 доларів. Модель, за словами виробника, встановить новий стандарт недорогих електромобілів для міста.

Публіці новий Fisker PEAR покажуть на виставці IAA Mobility 2023, яка проходитиме у Мюнхені з 4 по 10 вересня. Кросовер збиратимуть у США на заводі в Огайо спільно з тайванським виробником електроніки Foxconn.

«Ми створили цей автомобіль, виходячи з ідеї про те, що молоді люди, які живуть у великих містах, потребують інноваційної, універсальної та доступної мобільності», — розповів засновник і головний виконавчий директор Fisker Хенрік Фіскер.

Fisker PEAR являє собою компактний міський кросовер у кузові з легкої сталі довжиною 4550 мм. У його обробці будуть використані органічні та перероблені матеріали, що зробить PEAR екологічно стійким автомобілем у своєму класі.

Модель пропонуватиметься з двома варіантами акумуляторів, що забезпечують запас зола від 320 до 560 км за циклом WLTP, а також у версіях з повним або заднім приводом. До «сотні» кросовер прискорюватиметься за 6,8 секунди.

Серед особливостей Fisker PEAR — просторий багажник спереду і великий 17,1-дюймовий екран, що обертається.

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MMR За матеріалами:

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