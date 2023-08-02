Американці представили електричний позашляховий пікап за $36 000 (фото, відео) — Finance.ua
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Американці представили електричний позашляховий пікап за $36 000 (фото, відео)

Технології&Авто
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Американці представили електричний позашляховий пікап за $36 000 (фото, відео)
Американці представили електричний позашляховий пікап за $36 000 (фото, відео), Фото: Alpha Motor Corporation
Компанія Alpha Motor Corporation показала електричний пікап Wolf. Новинка отримала брутальний дизайн і бюджетний цінник.
Про це повідомили на сайті Autoblog.
Alpha Wolf отримав рамну конструкцію та підготовлений до бездоріжжя. Пікап вирізняється брутальним дизайном з прямокутними формами.
Спереду розташовані незвичайні фари, які з'єднані світлодіодною смугою. На даху є додаткова світлотехніка. Також пікап отримав широкі колісні арки.
Фото: Alpha Motor Corporation
Фото: Alpha Motor Corporation
Новинка буде запропонована з акумуляторними батареями місткістю від 65 до 85 кВт⋅год. Запас ходу становитиме до 443 км на одному заряді.
Alpha Wolf оснащений одним або двома електромоторами на вибір потужністю 284 або 568 к.с. відповідно. Максимальна швидкість обмежена на позначці 201 км/год.
В Alpha Motor Corporation зазначили, що Wolf стане одним з найекологічніших пікапів на ринку. Крім цього новинка зможе впоратися з суворим бездоріжжям.
Пікап буде запущено у виробництво вже наприкінці 2023 року. Вартість новинки становитиме від 36 000 до 46 000 доларів залежно від версії.
За матеріалами:
Фокус
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