Американці назвали найнебезпечніші автомобілі 2023 року — Finance.ua

Американці назвали найнебезпечніші автомобілі 2023 року Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

Американці назвали найнебезпечніші автомобілі 2023 року

Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найнебезпечніші автомобілі 2023 року за підсумками нових краш-тестів. Про це повідомили на сайті Driving.

У 2023 році алгоритм оцінки безпеки під час краш-тестів IIHS був ускладнений. Через це багато автомобілів, які минулого року вважалися безпечними, провалили випробування.

Також цього року додали категорії Top Safety Pick та Pick+. Вони дістаються лише моделям із найвищою оцінкою безпеки.

Новий краш-тест присвячений безпеці задніх пасажирів при лобових зіткненнях та використовує манекен, який імітує 12-річну дитину. До рейтингу потрапили автомобілі, які провалили це випробування.

Найнебезпечніші автомобілі 2023 року за версією IIHS:

Audi Q3;

Buick Encore;

Chevrolet Equinox;

Chevrolet Malibu;

Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab;

Chevrolet Traverse;

Chrysler 300;

Dodge Challenger;

Dodge Charger;

Dodge Durango;

Ford Escape;

GMC Sierra 1500 Crew Cab;

GMC Terrain;

Honda Passport;

Honda Pilot;

Hyundai Palisade;

Jeep Grand Cherokee;

Jeep Renegade;

Jeep Wrangler;

Kia Forte;

Lincoln Corsair;

Mazda CX-9;

Mitsubishi Eclipse Cross;

Mitsubishi Mirage;

Nissan Altima;

Nissan Murano;

Nissan Rogue;

Subaru Crosstrek;

Subaru Forester;

Subaru Impreza;

Toyota 4Runner;

Toyota Highlander;

Toyota Tacoma Crew Cab;

Toyota Tacoma Extended Cab;

Volkswagen Atlas.

Хоч би скільки коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тому не забувайте своєчасно оформити обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно можна зробити це на Finance.ua. Перейдіть за посиланням, порівнюйте ціни та вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.