Американці назвали найнебезпечніші автомобілі 2023 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Американці назвали найнебезпечніші автомобілі 2023 року

Технології&Авто
83
Американці назвали найнебезпечніші автомобілі 2023 року
Американці назвали найнебезпечніші автомобілі 2023 року
Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найнебезпечніші автомобілі 2023 року за підсумками нових краш-тестів. Про це повідомили на сайті Driving.
У 2023 році алгоритм оцінки безпеки під час краш-тестів IIHS був ускладнений. Через це багато автомобілів, які минулого року вважалися безпечними, провалили випробування.
Також цього року додали категорії Top Safety Pick та Pick+. Вони дістаються лише моделям із найвищою оцінкою безпеки.
Новий краш-тест присвячений безпеці задніх пасажирів при лобових зіткненнях та використовує манекен, який імітує 12-річну дитину. До рейтингу потрапили автомобілі, які провалили це випробування.

Найнебезпечніші автомобілі 2023 року за версією IIHS:

  • Audi Q3;
  • Buick Encore;
  • Chevrolet Equinox;
  • Chevrolet Malibu;
  • Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab;
  • Chevrolet Traverse;
  • Chrysler 300;
  • Dodge Challenger;
  • Dodge Charger;
  • Dodge Durango;
  • Ford Escape;
  • GMC Sierra 1500 Crew Cab;
  • GMC Terrain;
  • Honda Passport;
  • Honda Pilot;
  • Hyundai Palisade;
  • Jeep Grand Cherokee;
  • Jeep Renegade;
  • Jeep Wrangler;
  • Kia Forte;
  • Lincoln Corsair;
  • Mazda CX-9;
  • Mitsubishi Eclipse Cross;
  • Mitsubishi Mirage;
  • Nissan Altima;
  • Nissan Murano;
  • Nissan Rogue;
  • Subaru Crosstrek;
  • Subaru Forester;
  • Subaru Impreza;
  • Toyota 4Runner;
  • Toyota Highlander;
  • Toyota Tacoma Crew Cab;
  • Toyota Tacoma Extended Cab;
  • Volkswagen Atlas.
Хоч би скільки коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тому не забувайте своєчасно оформити обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно можна зробити це на Finance.ua. Перейдіть за посиланням, порівнюйте ціни та вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.