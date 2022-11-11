Amazon стала першою компанією, яка втратила $1 трлн капіталізації — Finance.ua

Amazon стала першою компанією, яка втратила $1 трлн капіталізації Сьогодні 02:49 — Фондовий ринок

Amazon стала першою компанією, яка втратила $1 трлн капіталізації

Amazon, одна з перших компаній, яка приєдналася до престижного клубу компаній вартістю $1 трильйон, щойно пройшла ще один, хоча й менш бажаний, рубіж. Цього тижня дітище Джеффа Безоса стало першою публічною компанією, яка втратила $1 трильйон капіталізації, повідомляє Gizmodo.

Приголомшливі цифри, вперше відзначені агентством Bloomberg, є результатом погіршення стану економіки, неодноразових невтішних звітів про прибутки та масового розпродажу акцій. Компанія Amazon, яка 21 червня оцінювалася в $1,882 трильйона, в четвер повідомила про набагато меншу оцінку в $878 мільярдів.

Microsoft, яка минулого року ненадовго випередила Apple як найдорожчу компанію світу, втратила близько $900 мільярдів ринкової оцінки. У сукупності зниження вартості цих двох компаній показує ефект невдалого року, про який більшість представників технологічного сектору хотіли б скоріше забути.

Зниження вартості не обмежуються лише компаніями Amazon та Microsoft. П’ять найдорожчих американських технологічних компаній втратили в цьому році сукупно $4 трильйони. Для порівняння, це більше, ніж сукупний ВВП Туреччини, Аргентини та Швейцарії.

Amazon, зокрема, розчарував інвесторів минулого місяця доходами за третій квартал, які не виправдали очікувань. Більш того, компанія заявила, що в четвертому кварталі очікує зростання в річному обчисленні лише на 2-8%. Як і багатьом іншим компаніям, Amazon також довелося зіткнутися зі зниженням покупок в електронній комерції, оскільки споживачі починають повертатися в роздрібні магазини.

«Очевидно, що в макроекономічному середовищі багато чого відбувається, — сказав генеральний директор Енді Джасі після звіту про прибутки за третій квартал. — І ми збалансуємо наші інвестиції, щоб бути більш раціональними, не ставлячи під загрозу наші ключові довгострокові, стратегічні ставки».

При цьому Amazon поки що вдається уникати масових звільнень, які торкнулися багатьох американських компаній з технологічної індустрії. Це не означає, що немає причин для занепокоєння. На початку цього місяця компанія вирішила розширити раніше запроваджене заморожування найму, щоб охопити всіх своїх корпоративних співробітників. У службовій записці старший віцепрезидент Amazon по роботі з персоналом і технологіям Бет Галетті назвала невизначеність економічних перспектив і зростання числа найманих працівників в останні роки основними факторами уповільнення темпів зростання.

Всього чотири роки тому Apple стала першою компанією, яка досягла капіталізації в $1 трильйон. За минулі роки Apple якимось чином вдалося ненадовго потроїти цю оцінку, а ще близько півтора десятка інших компаній, включаючи Amazon, Microsoft, Meta і Saudi Aramco, зуміли перевершити колись недосяжну цифру.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.