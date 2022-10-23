Amazon щорічно втрачає чверть прибутку через постійні звільнення працівників — Finance.ua
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Amazon щорічно втрачає чверть прибутку через постійні звільнення працівників

Фондовий ринок
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Amazon щорічно втрачає чверть прибутку через постійні звільнення працівників
Amazon щорічно втрачає чверть прибутку через постійні звільнення працівників
Amazon щорічно втрачає $8 млрд через звільнення працівників. При цьому співробітники компанії звільняються самі удвічі частіше, ніж звільняють їх.
Як свідчать результати внутрішнього дослідження Amazon, минулого року у компанії лише один із трьох нових співробітників працював довше ніж 90 днів.
Однією з головних причин такої плинності кадрів називають своєрідну політику просування у компанії. Так, Amazon прагне наймати на посаду керівників середньої ланки випускників коледжів, які не мають реального досвіду роботи, а не підвищувати співробітників нижчих ланок, які змогли проявити себе. Це негативно впливає на мотивацію працівників, які тривалий час працювали у компанії та сподівалися, що отримають підвищення.
Схожа ситуація спостерігається й на інших ланках. Так, у середньому плинність серед погодинних співробітників становить 150%, а серед складських співробітників — понад 100%. Такі дані вдвічі перевищують середньогалузеві показники.
Якщо Amazon ніяк не вирішить це питання, компанія може найближчим часом зіткнутися з дефіцитом робочої сили у деяких містах США.
Крім того компанія втрачає й значну частину свого прибутку через це. Так, у 2021 році чистий прибуток Amazon склав $33,36 млрд, а через плинність кадрів компанія недоотримала $8 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
speka.media
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