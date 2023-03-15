Amazon розпочне тестування супутникового інтернету наступного року — Finance.ua

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Amazon розпочне тестування супутникового інтернету наступного року

Технології&Авто
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Amazon розпочне тестування супутникового інтернету наступного року
Amazon розпочне тестування супутникового інтернету наступного року
Компанія Amazon має намір у 2024 році вивести на навколоземну орбіту свої перші інтернет-супутники Project Kuiper та розпочати тестування супутникового інтернету.
Про це повідомляє Bloomberg.
Перші два тестові супутники Kuiper були відправлені на мис Канаверал у Флориді для підготовки до можливого запуску у травні.
Найменша модель Amazon пропонує швидкість до 100 мегабіт на секунду. Велика 30-сантиметрова квадратна антена здатна передавати 400 мегабіт за секунду, а модель розміром 50 на 70 см зможе обробляти 1 гігабіт за секунду.
Компанія не розголошує ціни на пристрої, але планує виготовляти 30-сантиметрову квадратну версію менш ніж за 400 доларів за штуку.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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