Amazon розпочне тестування супутникового інтернету наступного року — Finance.ua

Amazon розпочне тестування супутникового інтернету наступного року Сьогодні 22:34 — Технології&Авто

Amazon розпочне тестування супутникового інтернету наступного року

Компанія Amazon має намір у 2024 році вивести на навколоземну орбіту свої перші інтернет-супутники Project Kuiper та розпочати тестування супутникового інтернету.

Про це повідомляє Bloomberg

Перші два тестові супутники Kuiper були відправлені на мис Канаверал у Флориді для підготовки до можливого запуску у травні.

Найменша модель Amazon пропонує швидкість до 100 мегабіт на секунду. Велика 30-сантиметрова квадратна антена здатна передавати 400 мегабіт за секунду, а модель розміром 50 на 70 см зможе обробляти 1 гігабіт за секунду.

Компанія не розголошує ціни на пристрої, але планує виготовляти 30-сантиметрову квадратну версію менш ніж за 400 доларів за штуку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.