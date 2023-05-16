Amazon прискорить доставку товарів за рахунок впровадження штучного інтелекту — Finance.ua

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Amazon прискорить доставку товарів за рахунок впровадження штучного інтелекту

Технології&Авто
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Amazon прискорить доставку товарів за рахунок впровадження штучного інтелекту
Amazon прискорить доставку товарів за рахунок впровадження штучного інтелекту
Amazon починає впроваджувати штучний інтелект (ШІ) з метою підвищити швидкість доставки, як повідомляє CNBC, посилаючись на заяви Стефано Перего, віцепрезидента корпорації з обслуговування клієнтів і глобальних операційних послуг у Північній Америці та Європі.
Штучний інтелект уже активно впроваджується в різні сфери діяльності Amazon. Його застосовують для оптимізації транспортних питань, включно з картографуванням і плануванням маршрутів, а також врахуванням чинників, таких як погодні умови. Ба більше, ШІ допомагає клієнтам знаходити необхідні товари під час пошуку на Amazon. Однак основну увагу компанія приділяє використанню штучного інтелекту для визначення найбільш ефективного розташування своїх товарних запасів.
За словами Перего, розміщення запасів вважається однією з ключових областей, яку Amazon вважає важливою для скорочення витрат на обслуговування. Це викликано необхідністю розміщувати товари таким чином, щоб доставка займала мінімальний час і знижувала витрати. Тому наразі Amazon активно працює над проектом «регіоналізації», щоб доставляти товари клієнтам з найближчих до них складів, а не з віддалених регіонів країни.
Технології штучного інтелекту допоможуть аналізувати дані і передбачати попит на певні продукти та їхні найбільш затребувані місця. Завдяки оптимізації своїх складських систем Amazon зможе здійснювати доставку того ж дня або наступного дня.
Цікаво зазначити, що наразі 75% замовлень клієнтів Amazon вже частково обробляються роботами. Перего описав цю автоматизацію як «колаборативну робототехніку».
Згідно з опитуванням Pew Research, 62% американців вважають, що впровадження штучного інтелекту матиме «великий вплив» на робочі місця протягом наступних 20 років.

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За матеріалами:
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