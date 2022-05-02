Amazon хоче створити власний Starlink із супутниковим інтернетом — Finance.ua

У квітні Amazon підписала багатомільярдний контракт на запуск своїх супутників. Договір укладався з компаніями Blue Origin Джеффа Безоса, United Launch Alliance та Arianespace.
Project Kuiper — не новинка для космічної галузі. Компанія Amazon представила проєкт ще у 2019 році, і угода на відправку супутників у космос просунула ідею ближче до реалізації.
Поки всі плани тільки на папері, у Starlink від SpaceX вже близько 2 тис. супутників на орбіті, які обслуговують близько 250 тис. клієнтів. У подальших планах Маска — 12 тис. супутників на навколоземній орбіті. У зв’язку із цим у 2022 році SpaceX значно збільшила кількість космічних запусків.
Наразі послугами Starlink активно користуються і в Україні. Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що на території нашої країни вже понад 10 тис. терміналів для підключення, а наприкінці квітня зареєстрували представництво SpaceX.