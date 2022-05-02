Amazon хоче створити власний Starlink із супутниковим інтернетом — Finance.ua

Amazon хоче створити власний Starlink із супутниковим інтернетом

Компанія Amazon хоче зробити аналог Starlink від Ілона Маска. Корпорація Джеффа Безоса хоче надавати мешканцям Землі доступ до бездротового інтернету за допомогою тисяч дрібних супутників.

Ідея компанії Amazon отримала назву Project Kuiper. У планах — відправити на низьку навколоземну орбіту 3 236 супутників, які зможуть надавати супутниковий інтернет по всій Землі.

У квітні Amazon підписала багатомільярдний контракт на запуск своїх супутників. Договір укладався з компаніями Blue Origin Джеффа Безоса, United Launch Alliance та Arianespace.

Project Kuiper — не новинка для космічної галузі. Компанія Amazon представила проєкт ще у 2019 році, і угода на відправку супутників у космос просунула ідею ближче до реалізації.

Поки всі плани тільки на папері, у Starlink від SpaceX вже близько 2 тис. супутників на орбіті, які обслуговують близько 250 тис. клієнтів. У подальших планах Маска — 12 тис. супутників на навколоземній орбіті. У зв’язку із цим у 2022 році SpaceX значно збільшила кількість космічних запусків.

Наразі послугами Starlink активно користуються і в Україні. Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що на території нашої країни вже понад 10 тис. терміналів для підключення, а наприкінці квітня зареєстрували представництво SpaceX.

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