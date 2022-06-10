Amazon допоміг Україні перенести 10 петабайтів даних у «хмару» — Finance.ua
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Amazon допоміг Україні перенести 10 петабайтів даних у «хмару»

Вчора 20:21Фондовий ринок
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Amazon Web Services заявила, що допомогла українським міністерствам та підприємствам перенести на безпечні сервери у «хмару» понад 10 петабайтів даних.
Про це йдеться у заяві Amazon.
"Співробітники AWS допомагають захистити життєво важливі дані, щоб український уряд, освітні та банківські установи могли продовжувати служити українському народу.
До російського вторгнення українське законодавство вимагало, щоб певні державні дані та вибрані дані приватного сектору зберігалися на серверах, які фізично розташовані в Україні. За тиждень до того, як російські військові вторглися в країну, український парламент ухвалив закон, що дозволяє переміщувати дані уряду та приватного сектору в хмару.
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Для цього українське керівництво оголосило публічний заклик про допомогу. Amazon Web Services (AWS) була однією з перших організацій, які відповіли на заклик", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 24 лютого, у день вторгнення, члени команди AWS зустрілися з представниками українського уряду — обговорили вивезення даних у спеціальних «валізах» AWS Snowball.
В Amazon звітують, що ці валізи були в Києві на третій день війни — відтоді AWS забезпечив міграцію у «хмару» чутливої інформації 27 українських міністерств, а також десятків освітніх закладів і приватних компаній на 10 петабайт (10 мільйонів гігабайт).
Наразі відбувається 61 міграція державних даних з України й очікується, що їх буде ще більше, кажуть в компанії.
«AWS має честь працювати разом з українським урядом та іншими приватними та громадськими організаціями для підтримки народу України. Ми продовжуватимемо надавати допомогу та ділитися нашими технічними знаннями та послугами з тими, хто їх потребує», — заявили в компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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