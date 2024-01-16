Amazfit презентувала розумну каблучку Helio — Finance.ua
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Amazfit презентувала розумну каблучку Helio

Технології&Авто
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Amazfit презентувала розумну каблучку Helio
Amazfit презентувала розумну каблучку Helio
Компанія Amazfit представила розумне кільце для занять спортом під назвою Helio. Його головна перевага в тому, що воно аналізує стан користувача і визначає його поточну фізичну форму. У спрощеному вигляді це має вигляд порад чи варто продовжувати тренування або ж краще відпочити.
Каблучка Helio зроблена з титану, вона має товщину 2,6 мм і важить 4 грами. Каблучка стійка до ударів, з нею можна плавати і пірнати. Вбудованої батареї вистачає на п’ять діб роботи. Каблучка відстежує пульс, рівень стресу і потовиділення, ступінь насичення крові киснем і якість сну.
Amazfit презентувала розумну каблучку Helio
Для роботи з каблучкою потрібне підключення до мобільного застосунку Zepp. Він зводить зібрані дані в єдине ціле і видає аналіз стану здоров’я, а також прогнози на майбутнє. Також, каблучку можна об'єднати з розумним годинником Amazfit. Годинник сумісний не тільки з продукцією Amazfit, а й зі сторонніми платформами, такими як Strava, Adidas Running, Komoot, Relive, Google Fit і Apple Health.
У продаж кільця Helio надійдуть у березні. Про ціну даних поки що немає, але навряд чи вона буде високою, оскільки Amazfit спеціалізується на бюджетних товарах.
За матеріалами:
noworries
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