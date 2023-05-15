Alpine представив новий електромобіль з кермом посередині (фото) — Finance.ua
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Alpine представив новий електромобіль з кермом посередині (фото)

Технології&Авто
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Alpine представив новий електромобіль з кермом посередині (фото)
Alpine представив новий електромобіль з кермом посередині (фото), Фото: Alpine
Компанія Alpine представила вражаючий концепткар, який з’явиться у 2024 році.
Електричний спортивний хетчбек Alpine A290_β створили на основі концепту Renault 5, який представляли у 2021 році. Новинку оснастили чотирикутними фарами разом з вертикальними задніми ліхтарями, такими як у гоночної версії A470. Автомобіль зробили білого кольору з чорним капотом та дахом, червоними та синіми акцентами, а нижня частина кузова отримала ковані карбонові поверхні з синіми вставками.
Фото: Alpine
Фото: Alpine
Довжина електрокара становить 4,05 метра, ширина — 1,85 метра і висота — 1,48 метра. Авто має також великі 20-дюймові колеса з незвичайним дизайном з квадратним вирізом у центрі.
Автомобіль має лише три сидіння. Водій сидить по центру, трохи попереду пасажирів. Сидіння мають ковшоподібну форму та зроблені з вуглецевого волокна. Також електромобіль отримав дивне кермо, як у гоночних автомобілів LMP2 A470 і F1 A523. Серійна версія буде трохи іншою.
Фото: Alpine
Фото: Alpine
Компанія не розповідає про потужність силової установки, але зазначає, що розподіл крутного моменту та задня багатоважільна підвіска стануть сильними сторонами A290_β. Також концепт отримав більш жорстку підвіску, три режими водіння (мокрий, сухий, повний) та чотирипоршневі гальма Brembo.
За матеріалами:
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