Alfa Romeo представила гібридні кросовери Tonale (фото) — Finance.ua
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Alfa Romeo представила гібридні кросовери Tonale (фото)

Вчора 02:20Технології&Авто
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Італійська компанія Alfa Romeo презентувала перші в історії бренду електрифіковані кросовери С-класу Tonale. Новинка буде доступна в чотирьох варіантах виконання.
Про це повідомляє прес-служба виробника.
Модель Tonale стане першим кроком на шляху електрифікації бренду та подальшим переходом протягом 5 років на випуск виключно електричної продукції.
Нові версії кросовера буде запропоновано з гібридною силовою установкою. Версії Super і Sprint отримають у своє розпорядження 1,5-літровий бензиновий турбомотор потужністю 130 к.с., а для варіантів Ti і Veloce він матиме віддачу 160 к.с. Всі версії будуть комплектуватися новою роботизованою 7-ступінчастою коробкою передач з двома зчепленнями та вбудованим у її корпус електромотором, який працює під напругою 48 В. Він забезпечує додаткові 15 кВт потужності та 55 Нм крутного моменту.
Alfa Romeo представила гібридні кросовери Tonale (фото)
Серед інших технічних особливостей нового кросовера — відточена керованість, системи рекуперації енергії гальмування, векторизації тяги та адаптивна підвіска. Крім того, кожен екземпляр Tonale матиме цифровий NFT-сертифікат, інфо-розважальну систему з можливістю оновлення програмного забезпечення «по повітрю», підтримкою функції Amazon Alexa. Приладова цифрова панель включає два великі екрани Full TFT. 12,3-дюймовий відповідає за оперативну інформацію для водія, а 10,25-дюймовий — за управління другорядними функціями та мультимедіа.
Alfa Romeo представила гібридні кросовери Tonale (фото)
Версії з 130-сильним двигуном здатні розганятися до першої «сотні» за 9,9 с, а максимальна швидкість досягає 195 км/год. У 160-сильних варіантів спринт 0-100 км/год займає 8,8 секунди, а «максималка» — 210 км/год. У дилерів новинка з’явиться найближчими місяцями, а ціни стануть відомі ближче до початку продажу.
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За матеріалами: Обозреватель
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