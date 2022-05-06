Alfa Romeo представила гібридні кросовери Tonale (фото) — Finance.ua

Alfa Romeo представила гібридні кросовери Tonale (фото)

Італійська компанія Alfa Romeo презентувала перші в історії бренду електрифіковані кросовери С-класу Tonale. Новинка буде доступна в чотирьох варіантах виконання.

Про це повідомляє прес-служба виробника.

Модель Tonale стане першим кроком на шляху електрифікації бренду та подальшим переходом протягом 5 років на випуск виключно електричної продукції.

Нові версії кросовера буде запропоновано з гібридною силовою установкою. Версії Super і Sprint отримають у своє розпорядження 1,5-літровий бензиновий турбомотор потужністю 130 к.с., а для варіантів Ti і Veloce він матиме віддачу 160 к.с. Всі версії будуть комплектуватися новою роботизованою 7-ступінчастою коробкою передач з двома зчепленнями та вбудованим у її корпус електромотором, який працює під напругою 48 В. Він забезпечує додаткові 15 кВт потужності та 55 Нм крутного моменту.

Серед інших технічних особливостей нового кросовера — відточена керованість, системи рекуперації енергії гальмування, векторизації тяги та адаптивна підвіска. Крім того, кожен екземпляр Tonale матиме цифровий NFT-сертифікат, інфо-розважальну систему з можливістю оновлення програмного забезпечення «по повітрю», підтримкою функції Amazon Alexa. Приладова цифрова панель включає два великі екрани Full TFT. 12,3-дюймовий відповідає за оперативну інформацію для водія, а 10,25-дюймовий — за управління другорядними функціями та мультимедіа.

Версії з 130-сильним двигуном здатні розганятися до першої «сотні» за 9,9 с, а максимальна швидкість досягає 195 км/год. У 160-сильних варіантів спринт 0-100 км/год займає 8,8 секунди, а «максималка» — 210 км/год. У дилерів новинка з’явиться найближчими місяцями, а ціни стануть відомі ближче до початку продажу.

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