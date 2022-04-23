Альтернатива російським системам для ведення бізнесу: Дубілет закликав українські ІТ-компанії об'єднатися — Finance.ua
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Альтернатива російським системам для ведення бізнесу: Дубілет закликав українські ІТ-компанії об'єднатися

Вчора 14:29Фондовий ринок
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Співзасновник monobank Дмитро Дубілет закликав українські продуктові ІТ-компанії розглянути можливість партнерства.
Про це він написав в facebook.
Це треба для того, щоб створити альтернативу російським фронт-системам для ресторанів, готелів та інших сфер.
В Україні існує серйозна залежність від російських ІТ-продуктів. Дуже багато українських компаній досі працює на 1С. Переважна більшість популярних в Україні фронт-систем для ресторанів, отелів та в інших сферах — також російські.
"Очевидно, що після війни український бізнес буде готовий, нарешті, зістрибнути з 1С та інших російських продуктів. Ми хочемо створити для них достойну і очевидну альтернативу.
Я запрошую українські продуктові компанії розглянути можливість партнерства. Ідея в тому, щоб спробувати у тій чи іншій формі об’єднатися у єдиний бізнес. За рахунок синергії та масштабу ваша частка у цьому бізнесі буде коштувати більше, ніж ваш бізнес окремо", — написав він.
Запрошуємо продуктові компанії з таких сфер:
— Автоматизація торговлі.
— Ресторани / Бари.
— Готелі.
— Медицина.
— Ювеліри.
— Спортклуби.
— Салони краси.
— Ремонт / Автозапчастини.
Або за функціоналом (альтернативи для найбільш популярних модулів 1С):
— Бухгалтерський та податковий облік, податкова звітність.
— Управління запасами та складами.
— Управління фінансами.
— Управління виробничими ресурсами.
— Управління закупівлями.
— Управління персоналом та розрахунок ЗП.
— CRM.
З його слів, якщо «ваша компанія має вже діючий продукт або знаходиться у процесі його створення, напишіть нам листа на itfight4ukraine@gmail.com. У листі напишіть, будь ласка, який продукт ви розвиваєте, яка в нього стадія, хто цільова аудиторія, яка команда розробників. Ми проведемо з вами перемовини щодо можливого win-win партнерства. Настав час зістрибувати з російського софта».

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
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