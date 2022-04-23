Альтернатива російським системам для ведення бізнесу: Дубілет закликав українські ІТ-компанії об'єднатися — Finance.ua

Альтернатива російським системам для ведення бізнесу: Дубілет закликав українські ІТ-компанії об'єднатися

Вчора 14:29 — Фондовий ринок

Співзасновник monobank Дмитро Дубілет закликав українські продуктові ІТ-компанії розглянути можливість партнерства.

Про це він написав в facebook

Це треба для того, щоб створити альтернативу російським фронт-системам для ресторанів, готелів та інших сфер.

В Україні існує серйозна залежність від російських ІТ-продуктів. Дуже багато українських компаній досі працює на 1С. Переважна більшість популярних в Україні фронт-систем для ресторанів, отелів та в інших сферах — також російські.

"Очевидно, що після війни український бізнес буде готовий, нарешті, зістрибнути з 1С та інших російських продуктів. Ми хочемо створити для них достойну і очевидну альтернативу.

Я запрошую українські продуктові компанії розглянути можливість партнерства. Ідея в тому, щоб спробувати у тій чи іншій формі об’єднатися у єдиний бізнес. За рахунок синергії та масштабу ваша частка у цьому бізнесі буде коштувати більше, ніж ваш бізнес окремо", — написав він.

Запрошуємо продуктові компанії з таких сфер:

— Автоматизація торговлі.

— Ресторани / Бари.

— Готелі.

— Медицина.

— Ювеліри.

— Спортклуби.

— Салони краси.

— Ремонт / Автозапчастини.

Або за функціоналом (альтернативи для найбільш популярних модулів 1С):

— Бухгалтерський та податковий облік, податкова звітність.

— Управління запасами та складами.

— Управління фінансами.

— Управління виробничими ресурсами.

— Управління закупівлями.

— Управління персоналом та розрахунок ЗП.

— CRM.

З його слів, якщо «ваша компанія має вже діючий продукт або знаходиться у процесі його створення, напишіть нам листа на itfight4ukraine@gmail.com. У листі напишіть, будь ласка, який продукт ви розвиваєте, яка в нього стадія, хто цільова аудиторія, яка команда розробників. Ми проведемо з вами перемовини щодо можливого win-win партнерства. Настав час зістрибувати з російського софта».

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