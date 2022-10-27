Акціями однієї із найпотужніших соцмереж у світі ненадовго припинять торгувати — Finance.ua
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Акціями однієї із найпотужніших соцмереж у світі ненадовго припинять торгувати

Фондовий ринок
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Акціями однієї із найпотужніших соцмереж у світі ненадовго припинять торгувати
Акціями однієї із найпотужніших соцмереж у світі ненадовго припинять торгувати
Схоже, що вже скоро світ дізнається, чи придбає скандальний Ілон Маск одну з найпотужніших соціальних мереж — Twitter. У зв’язку з цим торги акціями компанії у п’ятницю, 28 жовтня, призупинять.
Про це пише Reuters.
Йдеться про торги на Нью-Йоркській фондовій біржі. Річ у тому, що саме на цей день призначили крайній термін для закриття угоди з Twitter на 44 мільярди доларів.

Потенційне завершення епопеї з Маском та Twitter

У середу, 26 жовтня, Ілон Маск відвідав штаб-квартирку американської компанії у Сан-Франциско та натякнув, що відтепер він є головним босом. Мільярдер також оновив опис свого профілю на «Chief Twit».
До слова, рішення Маска про повернення до ідеї з придбанням соціальної мережі стало серйозним викликом для великих банків. Через зниження апетитів до ризику і їм буде складно далі працювати з цими активами.

Вартість акцій Twitter за рік

Акціями однієї із найпотужніших соцмереж у світі ненадовго припинять торгувати
Інвестори в акціонерний капітал отримали фінансові документи від юристів Ілона Маска. До цього переліку входять такі компанії:
  • Sequoia Capital,
  • Binance,
  • Qatar Investment Authority,
  • інші.
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Підписання цієї угоди буде означати кінець судовому позову від Twitter. Компанія та інвестори тепер очікують, що соціальну мережу продадуть за 54,20 долара за акцію.
Додамо трохи більше цікавих цифр щодо теми:
  • активи Twitter торгуються на ринку за ціною на рівні 53,35 долара за штуку, згідно з даними Yahoo!Finance;
  • з початку торгів акції подорожчали на понад 1%;
  • ринкова капіталізація компанії становить 40,8 мільярда доларів США;
  • видання Forbes оцінює капітал Ілона Маска 221,2 мільярда доларів;
  • за версією Bloomberg, бізнесмен володіє статками у розмірі 211 мільярдів доларів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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