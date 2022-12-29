Акція від Таскомбанку та Visa: лови кешбек і шанс виграти сертифікат на 50 000 грн — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Акція від Таскомбанку та Visa: лови кешбек і шанс виграти сертифікат на 50 000 грн Сьогодні 13:27 — Фінтех і Картки

Акція від Таскомбанку та Visa: лови кешбек і шанс виграти сертифікат на 50 000 грн

Таскомбанк і Visa розпочали акцію з можливістю отримати додатковий кешбек або виграти головний приз — подарунковий сертифікат на 50 тисяч гривень.

У акції можуть взяти участь всі поточні та нові власники активних фізичних і віртуальних дебетових карток платіжної системи Visa від Таскомбанку.

Задля участі у акції потрібно:

Мати або активувати нову фізичну чи віртуальну картку VISA від Таскомбанку

Протягом одного акційного місяця оплатити цією карткою купівлю товарів або послуг на загальну суму від 3 тисяч гривень (в тому числі в мережі Інтернет або за допомогою Apple Pay та Google Pay)

Перші триста клієнтів, які протягом акційного місяця виконають умови акції, отримають гарантований кешбек — 300 грн на свою картку.

Крім того, всі учасники, які виконали умови, автоматично беруть участь в розіграші головного призу — універсального подарункового сертифікату на 50 тисяч гривень, який можна використати для оплати товарів та послуг по всій Україні.

Головного переможця визначать методом випадкової вибірки за допомогою сервісу random.org. Один учасник матиме стільки шансів, скільки разів він виконає умови участі, придбавши товари та послуги на загальну суму від 3 тисяч гривень (але максимум десять разів). Відтак чим більше оплат карткою VISA від Таскомбанку — тим більше можливостей отримати головний приз!

Акція триває з 26 грудня 2022 року по 26 квітня 2023 року включно. Розділення на акційні місяці наступне:

перший з 26 грудня 2022 року по 25 січня 2023 року

другий з 26 січня по 25 лютого 2023 року

третій з 26 лютого по 25 березня 2023 року

четвертий з 26 березня по 26 квітня 2023 року

Таскомбанк — універсальний український банк, що активно розвивається. Його засновано в 1989 році, він є одним із найбільш досвідчених комерційних банків України. В 2004 році приєднався до Групи «ТАС», яка нині є однією з найбільших інвестиційно-фінансових груп країни. Посідає 4 місце серед банків з українським приватним капіталом за розміром активів та входить до переліку 20 найбільших банків країни. Таскомбанк серед системно важливих банків, а також є банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснює виплати гарантованих сум вкладів клієнтам банків, що виводяться з ринку.

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