Акції Twitter виросли на 4% на новинах про переговори ради директорів з Маском — Finance.ua

Акції Twitter виросли на 4% на новинах про переговори ради директорів з Маском

Вчора 18:10 — Фондовий ринок

Акції Twitter виросли на 4% на новинах про переговори ради директорів з Маском

Акції Twitter виросли на понад 4% на передринкових торгах у понеділок, після того як низка ЗМІ повідомили, що Маск та Рада директорів близькі до укладення угоди щодо придбання компанії, пише CNBC.

Bloomberg News та Reuters повідомили, що угоду можу буде укладено вже 25 квітня. Поки що неясно, як виглядатиме кінцева угода, і Reuters стверджує, що переговори можуть провалитися.

Twitter намагається, поки що марно, забезпечити собі можливість розглядати й інші пропозиції після того, як сторони дійдуть згоди, повідомляє видання. У Reuters додають, що компанія все ще може погодитися на інші пропозиції, якщо вони включатимуть компенсації Маску.

О 15:10 за київським часом акції компанії сягнули $51,59 за штуку на передринкових торгах. На момент закриття торгів 22 квітня вони коштували $48,93 за штуку. Маск пропонує викупити їх за $54,2.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомили, що керівники Twitter переглянули своє ставлення до пропозиції Маска, після того, як мільярдер розкрив, що вже підготував $46,5 млрд для фінансування потенційної угоди.

За їхнім даними, рада директорів соцмережі зустрілася у неділю, щоб обговорити його пропозицію. Джерело наголосило, що рада розглядає інші пропозиції та сподівається надати оновлену інформацію до 28 квітня, коли вона має презентувати свою фінансову звітність.

Ілон Маск заявив про свій намір викупити акції Twitter 14 квітня. Мільярдер пояснив, що хоче вивести компанію з біржі, адже «у своєму теперішньому стані вона не може слугувати свободі слова».

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