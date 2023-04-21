Акції Tesla впали майже на 10% — Finance.ua

Акції Tesla впали майже на 10% Сьогодні 10:14 — Фондовий ринок

Акції Tesla впали майже на 10%

Акції компанії Tesla 20 квітня впали на 9,78% — до $162,93 за акцію — після появи невтішної фінансової звітності за I квартал 2023 року.

Валова рентабельність Tesla в I кварталі становила 19,3%, хоча ще рік тому сягала 29,1%, а в IV кварталі компанія обіцяла рентабельність в 2023 році не нижче 20%.

Падіння рентабельності відбулося на тлі вже шостого зниження цін на електрокари, щоб стимулювати попит: компанія продає менше автомобілів, ніж встигає виробляти.

Операційний прибуток Tesla знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року до $2,7 млрд в першому кварталі, в результаті чого операційна маржа склала 11,4%. Компанія зазначила, що на операційний прибуток вплинуло, серед іншого, зростання поставок транспортних засобів, зниження ASP порівняно з минулим роком, вищі витрати на сировину, товари, логістику та гарантії, зростання вартості виробництва 4680 елементів, а також нижчий кредитний дохід.

Чистий прибуток склав $2,51 млрд, що на 24% менше, ніж у минулому році. Прибуток за GAAP становив $0,73, що приблизно на 23% менше порівняно з першим кварталом 2022 року. Прибуток на акцію у $0,85 співпав із очікуваннями.

Дохід Tesla склав $23,33 млрд, що трохи перевищило $23,21 млрд, очікуваних аналітиками Refinitiv. Дохід від автомобільної промисловості, основного сегменту бізнесу Tesla, склав $19,96 млрд.

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Загалом дохід зріс на 24% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до $23,3 млрд. На це вплинуло зростання обсягів поставок автомобілів, зниження ASP у порівнянні з минулим роком і негативний вплив валютних курсів у розмірі $0,88 млрд.

Проте вільний грошовий потік у розмірі 441 мільйона доларів США впав на 80% порівняно з минулим роком.

У першому кварталі кросовер Tesla Model Y став найбільш продаваним автомобілем у Європі. Цей автомобіль також був найбільш продаваним транспортним засобом у США протягом кварталу, принаймні за винятком пікапів.

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