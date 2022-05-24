Airbnb планує згорнути бронювання всередині Китаю – CNBC — Finance.ua
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Airbnb планує згорнути бронювання всередині Китаю – CNBC

Вчора 22:33Нерухомість
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Глобальний онлайн-сервіс оренди житла Airbnb влітку згорне свою роботу з бронювання всередині Китаю. Китайський офіс компанії зосередиться на обслуговуванні виїзного туризму в країні.
Про це пише CNBC із посиланням на джерела.
За словами двох джерел видання, компанія планує повідомити про це співробітникам в країні вже у вівторок вранці в Пекіні.
Зазначається, що компанія переорієнтує свій офіс у Китаї на обслуговування виключно виїзних поїздок.
"Airbnb офіційно запустив свій бізнес у материковому Китаї в 2016 році і зіткнувся зі зростаючою конкуренцією з боку місцевих гравців. Джерела кажуть, що цей сегмент був дорогим і складним у експлуатації. Пандемія посилила ці проблеми та посилила їх вплив.
Робота на місцевому ринку в останні рокиприносила компанії не більше 1% від загального доходу", — йдеться у статті.
Співрозмовники видання розповіли, що послуги для китайських мандрівників, які виїжджають за кордон, давали сервісу більше можливостей заробити, і компанія зосередить зусилля на обслуговуванні виїзного туризму.
Одне з джерел додало, що компанія збереже офіс із сотнями співробітників у Пекіні.
В Airbnb відмовились від коментарів.
За матеріалами: Економічна Правда
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