Air India припинила продаж квитків на рейси між Москвою і Делі — Finance.ua

Air India припинила продаж квитків на рейси між Москвою і Делі

Вчора 15:34 — Фондовий ринок

Air India припинила продаж квитків на рейси між Москвою і Делі

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Індійська авіакомпанія Air India припинила продаж квитків за напрямом Делі — Москва — Делі.

Про це повідомило посольство рф в Індії.

«Перспективи відновлення рейсів на даний момент залишаються невизначеними», — йдеться у повідомленні.

У посольстві рф заявляють, що пасажирам, які вже придбали квитки на скасовані рейси, повернуть гроші у повному обсязі.

Air India виконувала польоти до Москви двічі на тиждень.

Посольство рф заявляє, що зберігається можливість скористатися транзитними авіаперельотами з Індії до рф через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Доху та інші напрямки.

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