Air India припинила продаж квитків на рейси між Москвою і Делі — Finance.ua

Air India припинила продаж квитків на рейси між Москвою і Делі
Вчора 15:34 — Фондовий ринок
Air India припинила продаж квитків на рейси між Москвою і Делі
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Індійська авіакомпанія Air India припинила продаж квитків за напрямом Делі — Москва — Делі.
Про це повідомило посольство рф в Індії.
«Перспективи відновлення рейсів на даний момент залишаються невизначеними», — йдеться у повідомленні.
У посольстві рф заявляють, що пасажирам, які вже придбали квитки на скасовані рейси, повернуть гроші у повному обсязі.
Air India виконувала польоти до Москви двічі на тиждень.
Посольство рф заявляє, що зберігається можливість скористатися транзитними авіаперельотами з Індії до рф через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Доху та інші напрямки.
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