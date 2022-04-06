Air India припинила продаж квитків на рейси між Москвою і Делі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Air India припинила продаж квитків на рейси між Москвою і Делі

Вчора 15:34Фондовий ринок
296

Air India припинила продаж квитків на рейси між Москвою і Делі

В закладки
Індійська авіакомпанія Air India припинила продаж квитків за напрямом Делі — Москва — Делі.
Про це повідомило посольство рф в Індії.
«Перспективи відновлення рейсів на даний момент залишаються невизначеними», — йдеться у повідомленні.
У посольстві рф заявляють, що пасажирам, які вже придбали квитки на скасовані рейси, повернуть гроші у повному обсязі.
Air India виконувала польоти до Москви двічі на тиждень.
Посольство рф заявляє, що зберігається можливість скористатися транзитними авіаперельотами з Індії до рф через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Доху та інші напрямки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.