Air India планує підписати угоду на замовлення 500 літаків — Finance.ua
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Air India планує підписати угоду на замовлення 500 літаків

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Індійська авіакомпанія «Air India» близька до укладання угоди щодо замовлення 500 реактивних лайнерів вартістю десятки мільярдів доларів як від Airbus, так і від Boeing.
Про це повідомляє Reuters.
Замовлення включають до 400 вузькофюзеляжних реактивних літаків і понад 100 широкофюзеляжних, включаючи десятки Airbus A350 і Boeing 787 і 777. За оцінками, така угода може перевищити 100 млрд доларів, затьмаривши спільне замовлення на 460 літаків Airbus і Boeing від American Airlines більше як десять років тому.
Ця угода надає Tata Group, яка володіє Air India, флот із 218 літаків, закріплюючи її як найбільшого міжнародного перевізника країни та другого за величиною на внутрішньому ринку після лідера IndiGo
Air India також хоче отримати більшу частку регіональних міжнародних перевезень і внутрішнього ринку, ведучи боротьбу на обох фронтах з IndiGo.
Поставлені щонайменше протягом десяти років 500 реактивних літаків замінять і розширять флот на найшвидше зростаючому світовому ринку авіакомпаній, сприяючи досягненню мети прем’єр-міністра Нарендри Моді збільшити економіку до 5 трильйонів доларів.
Проте експерти попереджають, що багато перешкод стоять на шляху амбіцій Air India щодо відновлення сильних позицій у світі, включаючи слабку внутрішню інфраструктуру, нестачу пілотів і загрозу жорсткої конкуренції з визнаними перевізниками Перської затоки та іншими.
За матеріалами:
Економічна Правда
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