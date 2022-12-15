Агросектор цього року може зазнати до $9,8 мільярда збитків через проблеми з логістикою — експерт Сьогодні 07:32 — Аграрний ринок

Агросектор цього року може зазнати до $9,8 мільярда збитків через проблеми з логістикою — експерт

2022 року український аграрний сектор через проблеми з логістикою може зазнати 9,3-9,8 млрд дол. США збитків, що становить майже сумарний прибуток аграрних підприємств за 2020 та 2021 роки.

Про це розповів завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Олександр Захарчук, передає Укрінформ із посиланням на прес-службу інституту.

Наголошується, що цього року вітчизняний аграрний сектор може втратити: на блокуванні морських портів та зміні логістики експортних перевезень 7,5-8 млрд дол. США, на вартості непроданого торішнього зерна — 0,5 млрд. дол. США, а також вартості знищених або захоплених окупантами складських приміщень елеваторів — ще додатково 1,3 млрд дол. США.

За словами Захарчука, з початку блокади портів вартість логістики у структурі експорту зросла у 5-7 разів і досягла показника 180 дол. США на тонну зерна.

Враховуючи таку вартість логістики, виробники зерна змушені продавати товар нижче за собівартість. За середніми розрахунками вартість тонни пшениці у полі знизилася до 100-120 дол. США/т при собівартості виробництва щонайменше 120-150 дол. США/т.

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Захарчук зазначив, що зараз для сільського господарства найбільш гостро постає проблема залізничних тарифів на перевезення врожаю та вартість його зберігання.

У січні-лютому 2022 року тарифи на перевезення зернових вантажів залізничним транспортом в Україні зросли на 15-20% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Подальше зростання вартості залізничної логістики — збільшення тарифів для зернових вантажів з 29 червня 2022 року ще на 70% — призвело до додаткових витрат аграріїв, які оцінюються у 120 млн дол. США на рік.

При цьому, оскільки у 2022 році планується зібрати щонайменше 50 млн т врожаю зернових та 15 млн т олійних з урахуванням перехідних запасів, очікується дефіцит елеваторних потужностей не менше ніж 15-20 млн т. Це може також призвести до значних втрат через відсутність відповідних умов зберігання врожаю.

borgexpert За матеріалами:

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