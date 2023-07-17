Агропромисловий комплекс на Львівщині виставили на торги 28 липня — Finance.ua
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Агропромисловий комплекс на Львівщині виставили на торги 28 липня

Фондовий ринок
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На аукціон виставили нежитлову будівлю загальною площею 7278,8 м.кв. та земельну ділянка кадастровий номер 4 620 981 000:15:000:0018, пл. 1,2826 га., за адресою: Львівська обл., Городоцький р. (Львівський р.), с. Братковичі, вул. Садова, 36а.
Про це Mind стало відомо з даних на сайті ДП «СЕТАМ».
За даними YouControl, нерухомість у с. Братковичі Львівської обл., по вул. Садова, 36 г належить ТОВ «АПК ЗАХІД». Станом на 14.07.2023 свідоцтво ПДВ підприємства анульоване.
Технічний стан будівлі - задовільний, внутрішнє оздоблення приміщення частково у доброму, задовільному та незадовільному технічних станах.
Нежитлова будівля належить боржнику на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: САС№ 355 081, видане 23.07.2009, видавник: Братковицька сільська рада; свідоцтво про право власності, серія та номер: САС№ 355 082, виданий 23.07.2009, видавник: Братковицька сільська рада; сертифікат ДАБІ, серія та номер: ЛВ1 812, виданий 31.12.2010, видавник: Департамент ДАБІ
Земельна ділянка 4 620 981 000:15:000:0018, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для обслуговування будівель і споруд; категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Земельна ділянка забудована, загороджена та частково замощена. Ділянка має складну форму. Перепад висот на земельній ділянці незначний. Під'їзд до земельної ділянки по асфальтованій дорозі.
Земельна ділянка належить боржнику на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯЛ № 273 484, виданий 11.11.2010, видавник: Управління Держкомзему у Городоцькому районі Львівської області; Заява, серія RRP-4HK6J8C6A та номер: 170, виданий 23.02.2018, видавник: Стоцко Т.Л., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу.
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