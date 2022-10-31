Агрохолдинг Бахматюка готовить позов до уряду рф на $1,2 млрд — Finance.ua

Агрохолдинг Бахматюка готовить позов до уряду рф на $1,2 млрд Вчора 16:12 — Аграрний ринок

Агрохолдинг UkrLandFarming мільярдера Олега Бахматюка готує проти уряду росії позов на суму в 1-1,2 млрд доларів за втрачені внаслідок війни активи.

Про це він розповів в інтерв’ю Економічої правди.

За його словами, від початку повномасштабної війни холдинг втратив 160 тис гектарів землі. Ці площі знаходяться в окупації та сірій зоні, де ведуться воєнні дії: у Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Луганській, частині Запорізької та Харківської областей.

«На півдні ми втратили величезне управління на 140 тисяч гектарів. Там було техніки на 80-100 мільйонів доларів, міндобрив та насіння ще на 90 мільйонів доларів. За нашими даними, усе це розграбоване, уся техніка вивезена», — розповідає Бахматюк.

Крім того, у зоні окупації втрачені птахофабрики «Чорнобаївка» та «Чорнобаївка нова», де померли 4,5 мільйона птиці.

Розбомблена також птахофабрика «Ареал-Снігурівка» на Миколаївщині, виробництво в Миколаєві, Волновасі та Бахмуті зупинене, Донецька птахофабрика зупинена. «Розбомблена Київська птахофабрика, пошкоджена Макарівська — вони теж не працюють», — пояснює мільярдер.

У результаті «Авангард», що входить у структуру UkrLandFarming, упав на 60% від довоєнного обсягу виробництва яєць. У натуральному вигляді спад виробництва становить близько 100 мільйонів штук яєць на місяць.

«Ми готуємо сукупний позов до уряду рф на 1-1,2 мільярда доларів за втратами групи. Найбільші збитки — це Чорнобаївська птахофабрика, де лише прямі затрати на її побудову сягали 400 мільйонів доларів», — заявив Бахматюк. Також в цю оцінку входить втрачена техніка і землі на окупованій території.

Економічна Правда За матеріалами:

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