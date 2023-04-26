Аграрним підприємствам суттєво пом'якшили умови для бронювання працівників — Finance.ua

Аграрним підприємствам суттєво пом'якшили умови для бронювання працівників Сьогодні 21:01 — Казна та Політика

Аграрним підприємствам суттєво пом'якшили умови для бронювання працівників

Мінагрополітики розширило критерії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема, розширено критерії щодо площі оброблювальних угідь (не менше 500 га замість 1000 га) та середньої кількості застрахованих осіб-працівників (не менше 20 осіб замість 50).

Читайте також За якими критеріями заклад освіти може бронювати своїх працівників

Також доповнено новими кодами класифікації види економічної діяльності (КВЕД), а саме:

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (щодо ветеринарних препаратів);

46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками;

28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну.

Наказом Мінагрополітики від 21.02.2023 № 223 затверджено Критерії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період.

Щоб отримати статус критично важливого підприємства у галузі сільського господарства, необхідно відповідати трьом і більше критеріям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 76.

Після отримання статусу критично важливого підприємства, установи чи організації подається заявка на бронювання військовозобов’язаних працівників, як зазначено в розділі «Куди подавати заявку на бронювання».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.