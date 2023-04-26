Аграрним підприємствам суттєво пом'якшили умови для бронювання працівників — Finance.ua

Аграрним підприємствам суттєво пом'якшили умови для бронювання працівників
Мінагрополітики розширило критерії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Зокрема, розширено критерії щодо площі оброблювальних угідь (не менше 500 га замість 1000 га) та середньої кількості застрахованих осіб-працівників (не менше 20 осіб замість 50).
Також доповнено новими кодами класифікації види економічної діяльності (КВЕД), а саме:
- 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (щодо ветеринарних препаратів);
- 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками;
- 28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну.
Наказом Мінагрополітики від 21.02.2023 № 223 затверджено Критерії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період.
Щоб отримати статус критично важливого підприємства у галузі сільського господарства, необхідно відповідати трьом і більше критеріям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 76.
Після отримання статусу критично важливого підприємства, установи чи організації подається заявка на бронювання військовозобов’язаних працівників, як зазначено в розділі «Куди подавати заявку на бронювання».
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