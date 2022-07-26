Аграрії зібрали 6,5 млн тонн зернових — Finance.ua

Аграрії зібрали 6,5 млн тонн зернових Вчора 06:13 — Аграрний ринок

Сільськогосподарські підприємства станом на 22 липня зібрали 6,5 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур із площі 2,1 млн га (18%).

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Жнива в Україні продовжуються та набирають обертів, Дніпропетровська Миколаївська та Одеські області кожна зібрали вже більше мільйона тонн зерна нового врожаю. Гороху обмолочено понад 59% площ, а ріпаку — третину», — йдеться в повідомленні.

За оперативними даними з областей, пшениці намолочено 3,8 млн тонн з площі 1,2 млн га, ячменю зібрано 2,5 млн тонн з площі 811,4 тис. га, гороху — 126,8 тис. тонн з площі 75 тис. га.

Крім того, аграрії всіх областей проводять збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 400 тис. га (33%), намолочено 896,4 тис. тонн насіння при урожайності 22,4 ц/га.

Українська зернова асоціація (УЗА) підвищила прогноз урожаю зернових та олійних у поточному році на 4,4%, або на 2,9 млн тонн, до 69,4 млн тонн.

Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує зниження врожаю зернових та олійних на 38,7%, або на 41 млн тонн, до 65 млн тонн у 2022 році порівняно з 2021 роком.

Аграрії зібрали 2021 року 106 млн тонн зернових, зернобобових і олійних культур, що є найбільшим показником за всю історію незалежної України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.