Аграрії розповіли, чи загрожує Україні дефіцит цукру — Finance.ua

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Аграрії розповіли, чи загрожує Україні дефіцит цукру

Вчора 08:18Аграрний ринок
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Аграрії розповіли, чи загрожує Україні дефіцит цукруАграрії розповіли, чи загрожує Україні дефіцит цукру
Україна у 2021/2022 маркетинговому році (МР, вересень-серпень) виробила 1,4 млн тонн цукру, що повністю перекриває внутрішній попит обсягом 1,2 млн тонн, тому перевищення виробництва над споживанням унеможливлює дефіцит цієї продукції в країні.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).
«У 2021/22 МР вироблено 1,4 млн тонн цукру, що на 44% перевищує показник попереднього року. Виробленого цукру вистачить, щоб спокійно й навіть із запасом перекрити річну потребу України в цукрі. А з урахуванням того фактору, що частина населення України тимчасово виїхала за кордон, то й фонд споживання також зменшився, і, відповідно, перехідний залишок збільшується», — уточнила УКАБ.
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В асоціації нагадали, що під час посівної кампанії в Україні станом на 2 червня цукровими буряками вже засіяно 181 тис. га, що становить 80% від посівних площ попереднього року. Крім того, вже за чотири місяці розпочнеться новий сезон цукроваріння для забезпечення потреб українців наступного року.
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За даними УКАБ, в умовах російського військового вторгнення в Україні спостерігається ажіотажний попит на базові продукти харчування. Кожна сім’я намагається створити запас продукції не на один місяць, побоюючись нестачі продуктів харчування та можливого зростання цін. У свою чергу підвищений попит може призвести до зростання цін.
Як повідомлялося, низка країн заборонила експорт цукру для забезпечення власних потреб. У травні 2022 року обмеження на його вивезення запровадили Індія, Казахстан і Киргизстан, у квітні — білорусь, у березні — рф.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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