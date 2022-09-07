Аграрії розпочали сівбу озимих зернових — Finance.ua
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Аграрії розпочали сівбу озимих зернових

Аграрний ринок
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Сільськогосподарські підприємства розпочали сівбу озимих зернових культур, засіявши зерновими станом на 6 вересня 7,64 тис. га.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства, передають Українські Новини.
«В Україні розпочалася сівба озимих сільськогосподарських культур. 7 регіонів України вже сіють озимі пшеницю, жито та ячмінь. Наразі посіяно 7,64 тис. га зернових, зокрема 5,17 тис. га пшениці, 2 тис. га ячменю та 0,47 тис. га жита. Найактивніші аграрії на Чернігівщині, вони вже засіяли озимих на площі 3,40 тис. га. Також у трійці лідерів — Вінницька область із 1,9 тис. га та Львівська — 1,10 тис. га», — йдеться в ньому.
Також повідомляється, що аграрії Волинської, Рівненської, Тернопільської, Черкаської областей та Буковини завершили сівбу озимого ріпаку.
«Зважаючи на сприятливі погодні умови сільгосптоваровиробники всіх областей України проводять сівбу озимого ріпаку, якого посіяно 686 тис. га. Найбільше на Дніпропетровщині — 87,9 тис. га, Одещині — 72 тис. га, Тернопільщині — 63,7 тис. га, Вінниччині — 58,2 тис. га та Кіровоградщині — 55,9 тис. га», — розповіли в Мінагрополітики.
Сільськогосподарські підприємства станом на 2 вересня зібрали 25,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур із площі 6,693 млн га (60%) при врожайності 38,5 ц/га.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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