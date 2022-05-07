Аграрії отримали на посівну майже 20 млрд грн кредитів — Мінагрополітики — Finance.ua

Аграрії отримали на посівну майже 20 млрд грн кредитів — Мінагрополітики, www.pexels.com
Сільськогосподарські виробники України в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» станом на 5 травня 2022 року отримали кредитів на 19,8 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства в Фейсбуці.
«Станом на 5 травня в рамках програми „Доступні кредити 5-7-9“ банки видали с/г товаровиробникам кредитів на 19 млрд 819 млн грн. Основна частина була залучена за програмою портфельних гарантій 80% — це 13 млрд 431 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом кредити залучили 7194 сільгоспвиробники.
Більше 2 млрд грн залучили аграрії Кіровоградської та Вінницької областей — 2,5 та 21,1 млрд грн відповідно.
Сільськогосподарські товаровиробники ще шести областей залучили понад 1 млрд грн запозичень в кожній.
Загалом граничний обсяг державних гарантій на портфельній основі у 2022 році, з урахуванням вільних лімітів 2021 року, становить 26,9 млрд грн.
Як повідомлялося, відповідно до урядового рішення від 18 березня, програму «Доступні кредити 5-7-9%» розширено. Аграрії протягом дії воєнного стану та місяць після його завершення можуть отримати кредит під 0%. 20% від суми кредиту гарантує позичальник, а решту суми — держава.
Кабінет Міністрів збільшив розмір державної гарантії компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами для сільськогосподарських виробників під час посівної з 50 млн грн до 1,5 млрд грн для одного підприємства.
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