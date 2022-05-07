Аграрії отримали на посівну майже 20 млрд грн кредитів — Мінагрополітики — Finance.ua

Аграрії отримали на посівну майже 20 млрд грн кредитів — Мінагрополітики

Вчора 08:33 — Аграрний ринок

Аграрії отримали на посівну майже 20 млрд грн кредитів — Мінагрополітики, www.pexels.com

Сільськогосподарські виробники України в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» станом на 5 травня 2022 року отримали кредитів на 19,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства в Фейсбуці

«Станом на 5 травня в рамках програми „Доступні кредити 5-7-9“ банки видали с/г товаровиробникам кредитів на 19 млрд 819 млн грн. Основна частина була залучена за програмою портфельних гарантій 80% — це 13 млрд 431 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом кредити залучили 7194 сільгоспвиробники.

Більше 2 млрд грн залучили аграрії Кіровоградської та Вінницької областей — 2,5 та 21,1 млрд грн відповідно.

Сільськогосподарські товаровиробники ще шести областей залучили понад 1 млрд грн запозичень в кожній.

Загалом граничний обсяг державних гарантій на портфельній основі у 2022 році, з урахуванням вільних лімітів 2021 року, становить 26,9 млрд грн.

Як повідомлялося, відповідно до урядового рішення від 18 березня, програму «Доступні кредити 5-7-9%» розширено. Аграрії протягом дії воєнного стану та місяць після його завершення можуть отримати кредит під 0%. 20% від суми кредиту гарантує позичальник, а решту суми — держава.

Кабінет Міністрів збільшив розмір державної гарантії компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами для сільськогосподарських виробників під час посівної з 50 млн грн до 1,5 млрд грн для одного підприємства.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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