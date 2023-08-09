Аграрії намолотили майже 16,6 мільйона тонн зерна — Шмигаль — Finance.ua
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Аграрії намолотили майже 16,6 мільйона тонн зерна — Шмигаль

Аграрний ринок
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Українські аграрії вже намолотили майже 16,6 млн тонн зерна.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.
«Українські аграрії вже намолотили майже 16,6 млн тонн зерна, найбільше в Миколаївській та Одеській областях. Ми чітко розуміємо, що продовольства вистачить і для внутрішніх потреб України, і на експорт», — повідомив Шмигаль.
За його словами, Українська держава й надалі буде одним із ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки. І в цьому розраховує на допомогу партнерів — потрібно більше ППО та стійкі сухопутні логістичні шляхи з високою пропускною здатністю, зазначив глава уряду.
Як повідомлялося, Україна активно шукає нові шляхи для транспортування зерна після виходу Росії із зернової ініціативи та обстрілів нею портової інфраструктури на півдні.
За матеріалами:
Укрінформ
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