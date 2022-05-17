Ахметов втратив 84% металургійних активів в Україні — Finance.ua

Ахметов втратив 84% металургійних активів в Україні

Вчора 07:05 — Фондовий ринок

Ахметов втратив 84% металургійних активів в Україні

Рінат Ахметов втратив 2/3 свого металургійного бізнесу. Усе через обстріли та блокаду Маріуполя російськими загарбницькими військами, адже саме там знаходяться два найбільші заводи металургійного холдингу «Метінвест» — ММК імені Ілліча і «Азовсталь».

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

Ступінь пошкоджень ММК імені Ілліча невідома, а бомбардування «Азовсталі» продовжуються досі. Разом ці два підприємства в 2021 році виробили 8,6 млн т сталі, або 90% всієї сталі групи, за даними компанії. В цілому металургійний сектор забезпечував біля 80% доходів «Метінвесту».

Напередодні російського вторгнення Forbes оцінював «Метінвест» у $11,4 млрд. Поточна оцінка майже в чотири рази нижча, пише видання. Проте вона дозволяє «Метінвесту» залишатися найдорожчою приватною компанією країни.

Інфографіка: Forbes

«Метінвест» розглядає можливість відновити виробництво на пошкоджених активах у Маріуполі після завершення бойових дій, повідомили в компанії.

Нагадаємо, українські мільярдери втрачають свої позиції у рейтингу Forbes. За рік їхні сумарні статки скоротилися з $18,9 млрд до $11,9 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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