Ахметов оцінив маріупольські комбінати в $10 млрд і вимагатиме від рф відшкодування — Finance.ua
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Ахметов оцінив маріупольські комбінати в $10 млрд і вимагатиме від рф відшкодування

Вчора 18:31Фондовий ринок
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Довоєнна капіталізація металургійних комбінатів Азовсталь та ММК ім. Ілліча, якими управляє Група Метінвест, становила не менше 10 мільярдів доларів, повідомив Рінат Ахметов, мажоритарний акціонер групи в інтерв’ю виданню Le Temps.
«Ми готуємо судові позови, щоб вимагати від Росії відшкодування всіх збитків, заподіяних нашим компаніям», — сказав він.
Бізнесмен наголосив на тому, що дії російської армії в Маріуполі спричинили «трагедію та лихо, що не можна пробачити».
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Водночас Ахметов висловив упевненість в тому, що Маріуполь завжди буде українським містом.
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«Я вірю, що наші бійці зможуть відстояти місто і маріупольці будуть евакуйовані. Я також вірю, що російські солдати понесуть покарання за всі злочини, які вони скоїли в Україні та в Маріуполі», — сказав він.
Він також вважає за можливе відновити діяльність заводів, які зараз зазнають ракетних ударів, після того як місто звільнять від окупантів.
За матеріалами: uaprom
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