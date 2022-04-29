Ахметов оцінив маріупольські комбінати в $10 млрд і вимагатиме від рф відшкодування — Finance.ua

Довоєнна капіталізація металургійних комбінатів Азовсталь та ММК ім. Ілліча, якими управляє Група Метінвест, становила не менше 10 мільярдів доларів, повідомив Рінат Ахметов, мажоритарний акціонер групи в інтерв’ю виданню Le Temps.
«Ми готуємо судові позови, щоб вимагати від Росії відшкодування всіх збитків, заподіяних нашим компаніям», — сказав він.
Бізнесмен наголосив на тому, що дії російської армії в Маріуполі спричинили «трагедію та лихо, що не можна пробачити».
«Я вірю, що наші бійці зможуть відстояти місто і маріупольці будуть евакуйовані. Я також вірю, що російські солдати понесуть покарання за всі злочини, які вони скоїли в Україні та в Маріуполі», — сказав він.
Він також вважає за можливе відновити діяльність заводів, які зараз зазнають ракетних ударів, після того як місто звільнять від окупантів.