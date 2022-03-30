Агентство S&P прогнозує глибоку рецесію у російській економіці — Finance.ua
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Агентство S&P прогнозує глибоку рецесію у російській економіці

Вчора 09:33Світ
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Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує глибоку рецесію у російській економіці та падіння ВВП у 2022 році на 8,5%.
Про це йдеться в економічному огляді S&P Global Ratings.
Через жорсткі санкції та розрив налагоджених зв’язків із західним бізнесом в економіці росії у 2022 році відбудеться глибока рецесія. За їх прогнозом, ВВП росії у поточному році знизиться на 8,5% і не зміниться у 2023 році.
Аналітики агентства попереджають про високу невизначеність щодо нових прогнозів. Двома тижнями раніше вони прогнозували зниження російської економіки на 6,2% у поточному році та її підвищення на 0,3% наступного, проте змушені були прогнози погіршити.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Mind
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