Агентство Moody's знизило прогноз по всій банківській системі США до "негативного" — Finance.ua

Агентство Moody's знизило прогноз по всій банківській системі США до "негативного" Сьогодні 12:23 — Фондовий ринок

Агентство Moody's знизило прогноз по всій банківській системі США до "негативного"

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service знизило оцінку всієї банківської системи США зі стабільної до негативної. Таке рішення завдало серйозного удару банківському сектору, який знаходиться в кризі.

«Ми змінили наш прогноз щодо банківської системи США зі стабільного на негативний, щоб відобразити швидке погіршення операційного середовища після відтоку депозитів в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank і Signature Bank (SNY), а також банкрутства SVB і SNY», — йдеться у звіті Moody’s.

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Відзначається, що ці кроки важливі, тому що вони можуть вплинути на кредитні рейтинги і, отже, на вартість запозичень для сектора. В агентстві вказали, що зроблені екстраординарні дії для підтримки постраждалих банків. Водночас у звіті говориться, що інші установи з нереалізованими збитками або незастрахованими вкладниками все ще можуть піддаватися ризику.

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Федеральна резервна система США створила механізм, який гарантує, що установи, які стикаються з проблемами ліквідності, матимуть доступ до готівки. Міністерство фінансів США підтримало програму за допомогою коштів у розмірі 25 мільярдів доларів і пообіцяло, що вкладники з більш ніж 250 тисяч доларів в SVB і Signature отримають повний доступ до своїх коштів.

«Банки зі значними нереалізованими збитками з цінних паперів і з незастрахованими вкладниками з США можуть як і раніше бути більш чутливими до конкуренції вкладників або остаточної втечі, що негативно позначиться на фінансуванні, ліквідності, доходах і капіталі», — зазначено в звіті.

Очікується, що економіка США впаде в рецесію наприкінці 2023 року, що ще більше тисне на галузь.

Довідка Finance.ua:

11 березня Каліфорнійський регулятор оголосив банкрутом один з найбільших банків США Silicon Valley Bank. Згодом держоргани США закрили нью-йоркський Банк Signature Bank. При цьому ще кілька американських банків знаходяться в зоні ризику;

у свою чергу британський HSBC викупив британський підрозділ американського банку Silicon Valley Bank за символічний 1 фунт стерлінгів;

при цьому президент США Джо Байден назвав банківську систему своєї країни «безпечною». На тлі краху двох великих банків Silicon Valley Bank і Signature Bank він пообіцяв посилити регулювання.

УНІАН За матеріалами:

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