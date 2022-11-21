Агентство Moodyʼs згортає консалтинг у Китаї — Finance.ua
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Агентство Moodyʼs згортає консалтинг у Китаї

Фондовий ринок
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Агентство Moodyʼs згортає консалтинг у Китаї
Агентство Moodyʼs згортає консалтинг у Китаї
Агентство кредитних рейтингів Moodyʼs Corp закриває свій консалтинговий бізнес у Китаї та звільняє людей, повʼязаних з підрозділом, у кількох місцях по всій країні.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
За словами одного з джерел, цей крок, про який вперше було оголошено всередині компанії, торкнувся понад 100 співробітників в офісах Moodyʼs у Пекіні, Шанхаї та Шеньчжені. Загальну чисельність персоналу бізнес-підрозділу не вказано.
Агентство Moodyʼs за кредитними рейтингами продовжить роботу у другій за величиною економіці світу, додало джерело.
Moodyʼs зазначило у нещодавньому звіті про прибутки та збитки, що воно «вживає кроків, щоб привести нашу глобальну робочу силу у відповідність до поточних та очікуваних економічних умов».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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