Аеротаксі від Autoflight встановило рекорд дальності польоту — Finance.ua

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Аеротаксі від Autoflight встановило рекорд дальності польоту

Технології&Авто
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Аеротаксі від Autoflight встановило рекорд дальності польоту
Аеротаксі від Autoflight встановило рекорд дальності польоту, Фото: New Atlas
Прототип аеротаксі четвертого покоління Prosperity I китайської компанії Autoflight встановив рекорд дальності польоту серед електричних апаратів із вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL).
Про це повідомляє New Atlas.
Як зазначається, прототип Prosperity I зміг здолати відстань 250,64 км на одній зарядці.
Попередній рекорд був встановлений у 2021 році компанією Joby Aviation (майже 249 км).
Апарат Prosperity I має значно товщі крила. Його салон також помітно більший за попередні версії, потенційно він може бути п’ятимісним.
Президент Autoflight Омер Бар-Йохай заявив, що метою компанії є сертифікація EASA (Європейська агенція авіаційної безпеки).

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За матеріалами:
Укрінформ
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