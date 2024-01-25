Аеропорти для аеротаксі: у Великій Британії вивчають проєкти інфраструктури для eVTOL — Finance.ua

Аеропорти для аеротаксі: у Великій Британії вивчають проєкти інфраструктури для eVTOL Сьогодні 02:41 — Технології&Авто

Аеропорти для аеротаксі: у Великій Британії вивчають проєкти інфраструктури для eVTOL

Британський авіаційний регулятор заявив, що вивчає проєкти аеропортів для аеротаксі, оскільки наближається поява нового виду транспорту.

Про це повідомляє Reuters

Літаки з електричним вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) рекламують як майбутнє міської повітряної мобільності. Потенційно їхнє використання дасть змогу впоратися із заторами на дорогах.

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Але перш ніж такий транспорт стане буденністю, є низка перешкод, які слід подолати. Приміром, необхідно отримати схвалення регуляторних органів та переконати споживачів у їхній безпеці. eVTOL також потребує інфраструктури для посадки та зльоту.

З огляду на це, Британське управління цивільної авіації (CAA) заявило про початок консультацій щодо аеропортів для eVTOL. Розглядатимуться зокрема питання щодо безпечної та ефективної роботи інфраструктури. Консультації триватимуть до 15 березня.

«Ця консультація є великим кроком на шляху до того, щоб цей новий та інноваційний спосіб пересування став частиною нашого повсякденного життя», — заявили в CAA.

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