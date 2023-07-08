Аеропорти біля кордону з Україною: звідки краще летіти — Finance.ua

Аеропорти біля кордону з Україною: звідки краще летіти
Через війну над Україною й досі закрите небо, що значно ускладнює подорожі за кордон. Наразі існує безліч автобусів, курсуючих з України до інших країн, але авіапереліт все ще залишається найзручнішим видом пересування, якщо мова йде про подорожі на велику відстань.
Міжнародні авіакомпанії запустили чимало авіарейсів з суміжних з Україною країн, задля безперешкодних подорожей на великі відстані, пише visitukraine.today.
Польща
З Польщі можна добратися до безлічі країн ЄС, Британії та інших популярних напрямків.
Найближчі аеропорти до кордону з Україною знаходяться у польських містах Жешув та Люблін. Звідти регулярно здійснюється велика кількість рейсів авіакомпанією Wizz Air (Лондон, Рим, Бургаз) та авіакомпанією Ryanair (Дублін, Мілан, Лондон, Гданськ).
Проте найбільшим аеропортом країни вважається аеропорт ім. Шопена у Варшаві. Щоденно звідти здійснює польоти величезна кількість літаків близько 40 найпопулярніших авіакомпаній.
Ще одним з розвинених аеропортів Польщі є аеропорт імені Яна Павла II Краків-Баліци у Кракові.
Словаччина
Перетинаючи кордон через Закарпаття, варто звернути увагу на аеропорт у Кошиці, який знаходиться на відстані 98 кілометрів від Ужгорода. Звідти можна дістатися до Праги, Дубліна, Ліверпуля та Лондона, скориставшись послугами авіакомпаній Wizz Air та Ryanair.
Румунія
При перетині кордону через Чернівецьку область рекомендуємо їхати до аеропорту імені Штефана Великого у Сучаві, який розташований всього за 80 км від Чернівців.
У даному аеропорті можна придбати квитки у напрямку Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Італії та Франції, скориставшись послугами лоукостерів Wizz Air та Ryanair.
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