Аеропорти біля кордону з Україною: звідки краще летіти — Finance.ua

Аеропорти біля кордону з Україною: звідки краще летіти Сьогодні 17:46 — Особисті фінанси

Аеропорти біля кордону з Україною: звідки краще летіти

Через війну над Україною й досі закрите небо, що значно ускладнює подорожі за кордон. Наразі існує безліч автобусів, курсуючих з України до інших країн, але авіапереліт все ще залишається найзручнішим видом пересування, якщо мова йде про подорожі на велику відстань.

Міжнародні авіакомпанії запустили чимало авіарейсів з суміжних з Україною країн, задля безперешкодних подорожей на великі відстані, пише visitukraine.today

Польща

З Польщі можна добратися до безлічі країн ЄС, Британії та інших популярних напрямків.

Найближчі аеропорти до кордону з Україною знаходяться у польських містах Жешув та Люблін. Звідти регулярно здійснюється велика кількість рейсів авіакомпанією Wizz Air (Лондон, Рим, Бургаз) та авіакомпанією Ryanair (Дублін, Мілан, Лондон, Гданськ).

Читайте також FlixBus відкрив прямий маршрут з України до аеропорту Кракова

Проте найбільшим аеропортом країни вважається аеропорт ім. Шопена у Варшаві. Щоденно звідти здійснює польоти величезна кількість літаків близько 40 найпопулярніших авіакомпаній.

Ще одним з розвинених аеропортів Польщі є аеропорт імені Яна Павла II Краків-Баліци у Кракові.

Словаччина

Перетинаючи кордон через Закарпаття, варто звернути увагу на аеропорт у Кошиці, який знаходиться на відстані 98 кілометрів від Ужгорода. Звідти можна дістатися до Праги, Дубліна, Ліверпуля та Лондона, скориставшись послугами авіакомпаній Wizz Air та Ryanair.

Читайте також Один з аеропортів Європи змінив правила провезення ручної поклажі

Румунія

При перетині кордону через Чернівецьку область рекомендуємо їхати до аеропорту імені Штефана Великого у Сучаві, який розташований всього за 80 км від Чернівців.

У даному аеропорті можна придбати квитки у напрямку Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Італії та Франції, скориставшись послугами лоукостерів Wizz Air та Ryanair.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.