Адміністрація Байдена проситиме Конгрес про додаткове фінансування України — Finance.ua

Адміністрація Байдена проситиме Конгрес про додаткове фінансування України Сьогодні 11:16 — Казна та Політика

Адміністрація Байдена проситиме Конгрес про додаткове фінансування України

Адміністрація президента США Джо Байдена займається запитом про додаткове фінансування України.

Як повідомив начальник відділу закупівель армії Даг Буш CNN, запит буде готовий для розгляду Конгресом цієї осені.

За його словами, деталі документа ще мають бути визначені Адміністративно-бюджетним управлінням.

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«Але я думаю, що ми матимемо дуже сильні аргументи і, сподіваюсь, отримаємо підтримку Конгресу щодо продовження фінансування — зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів і закупівель боєприпасів для підтримки України», — сказав Буш.

Нагадаємо, загальний обсяг допомоги, яку США виділяють Україні, перевищила обсяги допомоги будь-якій іншій країні. Ця сума вже сягнула позначки у $66,2 млрд $43,1 млрд — це військова допомога, $20,5 млрд — частка економічної підтримки і ще $2,6 млрд — гуманітарна допомога.

Лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявляв, що Вашингтон хоче прискорити постачання військової допомоги Україні.

В останній пакет допомоги США увійшли різні комплекси, ракети, боєприпаси, бронетехніка та протитанкова зброя.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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