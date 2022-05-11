Абсолютно всі автозаводи, які виробляють легкові авто на росії, – зупинено — Finance.ua

Останнім працюючим автовиробником залишався АвтоВАЗ. Тепер і він пішов у «корпоративну відпустку», а повноцінно з неї він, певно, вже не вийде, адже комплектуючих для авто немає. У найкращому разі тимчасово запускатимуть лінії заводу на короткі проміжки часу, якщо вдасться десь дістати запчастини.
Як пише російське видання, усю весну виробництво АвтоВАЗ лихоманило: обидва заводи працювали з паузами протягом березня, у квітні пішли у тритижневу корпоративну відпустку, а з початку травня взяли відпустку ще до середини місяця.
Чому зупиняються заводи? Проблеми пов’язані з нестачею комплектуючих, зокрема електронних компонентів. Наприклад, наприкінці квітня завод перезапускав виробництво всіх моделей, крім найархаїчнішої Lada Niva Legend. Причина — у нестачі датчиків АБС.
Влітку АвтоВАЗ планує перейти на чотириденний робочий тиждень і планує випускати лише спрощені моделі із мінімальною кількістю електроніки.
Майбутнє автозаводу — туманне через «розлучення», що готується, з компанією Renault, яка володіє контрольним пакетом акцій підприємства. Її частку планується передати московському інституту НАМІ.
Нагадаємо, АвтоВАЗ на російських заводах випускав Lada Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus, XRAY, а також дві моделі Renault, Logan та Sandero (в Тольятті). На автозаводі в Іжевську робили усі модифікації Lada Vesta.