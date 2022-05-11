Абсолютно всі автозаводи, які виробляють легкові авто на росії, – зупинено — Finance.ua

Абсолютно всі автозаводи, які виробляють легкові авто на росії, – зупинено

Вчора 03:56 — Світ

Останнім працюючим автовиробником залишався АвтоВАЗ. Тепер і він пішов у «корпоративну відпустку», а повноцінно з неї він, певно, вже не вийде, адже комплектуючих для авто немає. У найкращому разі тимчасово запускатимуть лінії заводу на короткі проміжки часу, якщо вдасться десь дістати запчастини.

Як пише російське видання , усю весну виробництво АвтоВАЗ лихоманило: обидва заводи працювали з паузами протягом березня, у квітні пішли у тритижневу корпоративну відпустку, а з початку травня взяли відпустку ще до середини місяця.

Чому зупиняються заводи? Проблеми пов’язані з нестачею комплектуючих, зокрема електронних компонентів. Наприклад, наприкінці квітня завод перезапускав виробництво всіх моделей, крім найархаїчнішої Lada Niva Legend. Причина — у нестачі датчиків АБС.

Влітку АвтоВАЗ планує перейти на чотириденний робочий тиждень і планує випускати лише спрощені моделі із мінімальною кількістю електроніки.

Майбутнє автозаводу — туманне через «розлучення», що готується, з компанією Renault, яка володіє контрольним пакетом акцій підприємства. Її частку планується передати московському інституту НАМІ.

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Нагадаємо, АвтоВАЗ на російських заводах випускав Lada Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus, XRAY, а також дві моделі Renault, Logan та Sandero (в Тольятті). На автозаводі в Іжевську робили усі модифікації Lada Vesta.

Як зазначає ЗМІ, чотири підприємства планують відновити виробництво у середині травня, інші ж налаштовуються на найгірше та виділяють співробітникам по 10 соток землі під посів картоплі.

Нинішня криза ризикує стати важким ударом для російського автопрому, всі підприємства якого або належать іноземцям, або вкрай залежні від імпорту.

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