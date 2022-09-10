Абсолютна більшість європейців – за підтримку України та зменшення залежності від російського газу – опитування — Finance.ua

Абсолютна більшість європейців – за підтримку України та зменшення залежності від російського газу – опитування Вчора 21:00

Більшість європейців станом на червень-липень 2022 року виступали за продовження підтримки України та зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Такими виявились результати дослідження громадської думки Eurobarometer, що проводилося у червні-липні 2022 року.

Абсолютна більшість виступають за підтримку України у зв’язку з нападом рф.

92% підтримують гуманітарну допомогу,

90% — надання прихистку українцям, які виїздять за кордон через війну,

78% — економічні санкції проти російських еліт та бізнесу.

68% респондентів підтримують фінансування з європейського бюджету військової допомоги для України.

57% опитаних задоволені тим, як відреагували на російську агресію проти України на рівні ЄС,

на рівні національних урядів — 55%.

86-87% респондентів погоджуються, що країнам ЄС потрібно більше інвестувати у відновлювані джерела енергії та зменшувати залежність від російського газу.

78% кажуть, що змінили свої звички для більш ощадливого використання енергоресурсів або планують це зробити.

Стрімке зростання цін та напружена геополітична ситуація очолюють список проблем, які європейці вважають найбільшими викликами для ЄС; при цьому, позитивне сприйняття ЄС досягло максимуму з 2009 року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.