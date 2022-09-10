Абсолютна більшість європейців – за підтримку України та зменшення залежності від російського газу – опитування — Finance.ua
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Абсолютна більшість європейців – за підтримку України та зменшення залежності від російського газу – опитування

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Більшість європейців станом на червень-липень 2022 року виступали за продовження підтримки України та зменшення залежності від російських енергоносіїв.
Такими виявились результати дослідження громадської думки Eurobarometer, що проводилося у червні-липні 2022 року.
Абсолютна більшість виступають за підтримку України у зв’язку з нападом рф.
  • 92% підтримують гуманітарну допомогу,
  • 90% — надання прихистку українцям, які виїздять за кордон через війну,
  • 78% — економічні санкції проти російських еліт та бізнесу.
  • 68% респондентів підтримують фінансування з європейського бюджету військової допомоги для України.
  • 57% опитаних задоволені тим, як відреагували на російську агресію проти України на рівні ЄС,
  • на рівні національних урядів — 55%.
  • 86-87% респондентів погоджуються, що країнам ЄС потрібно більше інвестувати у відновлювані джерела енергії та зменшувати залежність від російського газу.
  • 78% кажуть, що змінили свої звички для більш ощадливого використання енергоресурсів або планують це зробити.
Стрімке зростання цін та напружена геополітична ситуація очолюють список проблем, які європейці вважають найбільшими викликами для ЄС; при цьому, позитивне сприйняття ЄС досягло максимуму з 2009 року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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