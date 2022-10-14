ABB представила промислового робота для виробництва електроніки — Finance.ua

ABB представила промислового робота для виробництва електроніки Вчора 23:13 — Технології&Авто

ABB представила промислового робота для виробництва електроніки

Шведсько-швейцарська компанія ABB, що спеціалізується в галузі електротехніки й енергетичного машинобудування, презентувала свого найменшого промислового робота, який пропонує нові можливості для швидшого, більш гнучкого та високоякісного виробництва натільних «розумних» пристроїв.

Про це повідомляє Design World

Робот IRB 1010, завдяки своєму компактному розміру, пропонує виробникам електроніки можливість збільшити виробництво пристроїв, включаючи смартгодинники, навушники, датчики та трекери здоров’я за допомогою автоматизації.

Зазначається, що апарат здатний витримувати вантаж вагою до 1,5 кг, і має найвищу вантажопідйомність у своєму класі й може підіймати до трьох разів більшу вагу, ніж аналогічні роботи.

Він споживає на 20% менше енергії, що дозволятиме виробникам скорочувати витрати на електроенергію та підвищувати енергоефективність.

«Ринок натільних смартпристроїв стрімко розширюється, і прогнози передбачають двозначне зростання між 2022 і 2028 роками. Щоб задовольнити це зростання, компаніям потрібні компактні роботизовані рішення, які підходять для вузького виробничого простору на лініях виробництва електроніки та можуть точно обробляти невеликі компоненти, що використовуються в носимих пристроях», — заявив керуючий директор напрямку електроніки ABB Robotics Руї Ліанг.

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