ABB представила промислового робота для виробництва електроніки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ABB представила промислового робота для виробництва електроніки

Технології&Авто
576
ABB представила промислового робота для виробництва електроніки
ABB представила промислового робота для виробництва електроніки
Шведсько-швейцарська компанія ABB, що спеціалізується в галузі електротехніки й енергетичного машинобудування, презентувала свого найменшого промислового робота, який пропонує нові можливості для швидшого, більш гнучкого та високоякісного виробництва натільних «розумних» пристроїв.
Про це повідомляє Design World.
Робот IRB 1010, завдяки своєму компактному розміру, пропонує виробникам електроніки можливість збільшити виробництво пристроїв, включаючи смартгодинники, навушники, датчики та трекери здоров’я за допомогою автоматизації.
Зазначається, що апарат здатний витримувати вантаж вагою до 1,5 кг, і має найвищу вантажопідйомність у своєму класі й може підіймати до трьох разів більшу вагу, ніж аналогічні роботи.
Він споживає на 20% менше енергії, що дозволятиме виробникам скорочувати витрати на електроенергію та підвищувати енергоефективність.
«Ринок натільних смартпристроїв стрімко розширюється, і прогнози передбачають двозначне зростання між 2022 і 2028 роками. Щоб задовольнити це зростання, компаніям потрібні компактні роботизовані рішення, які підходять для вузького виробничого простору на лініях виробництва електроніки та можуть точно обробляти невеликі компоненти, що використовуються в носимих пристроях», — заявив керуючий директор напрямку електроніки ABB Robotics Руї Ліанг.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.